Casa do Artesão abre inscrições para oficinas livres

Ótima oportunidade de aprender um novo ofício! As inscrições para oficinas livres de artesanato na Casa do Artesão (Rua Pará, 88, Centro) começam dia 17/2 e vão até dia 21/2. As vagas são gratuitas, sendo necessário apenas comparecer ao local.

A Casa do Artesão é administrada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura, e tem a gestão financeira da Manuartes, a Associação de Trabalhadores e Autônomos em Atividades Artesanais, Artes Manuais, Similares e Conexas de São Caetano do Sul.

Serão oferecidas aulas de amigurumi, macramê, mosaico, costura criativa, pedraria, tricotin e encadernamento.

CRONOGRAMA DAS AULAS:

Segunda-feira: Amigurumi (das 9h às 11h)

Terça-feira: Macramê (das 8h às 12h)

Quarta-feira: Mosaico (das 9h às 11h) e costura criativa (das 14h às 16h)

Quinta-feira: Pedraria (das 9h às 11h) e tricotin (das 14h às 16h)

Sexta-feira: Costura criativa (das 9h às 11h) e encadernamento (das 14h às 16h)