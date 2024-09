Casa do Artesão de São Caetano participa do Revelando SP 2024

A Casa do Artesão “Reinaldo Joaquim Gomes”, de São Caetano do Sul, estará presente no Revelando SP 2024, entre os dias 12 e 15 de setembro, no Parque da Água Branca, em São Paulo. O festival tem início às 10h, nos quatro dias. O Parque da Água Branca fica na Av. Francisco Matarazzo, 455, na capital (próximo ao metrô Barra Funda). O evento tem entrada gratuita e é livre para todos os públicos.

Em formato ampliado, o programa de difusão cultural Revelando SP conta com cinco edições em 2024, já tendo passado por Barretos, Iguape, São José dos Campos e Presidente Prudente. A capital encerra o calendário, com grandes shows: Almir Sater na quinta-feira (12) e Jackson Antunes na sexta (13), ambos às 20h30. No domingo (15), às 19h, Os Originais do Samba encerram a festa.

Única representante na modalidade Artesanato da região do Grande ABC (da qual são parte também os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), a cidade de São Caetano do Sul será representada no Revelando SP 2024, que é organizado pela Associação Paulista dos Amigos da Arte, por profissionais das artes feitas à mão que são membros da Casa do Artesão.

No estande da Casa do Artesão, o visitante irá encontrar alguns dos produtos atualmente expostos no equipamento, em São Caetano do Sul, feitos nas mais variadas técnicas, a partir de diversos materiais, como madeira, porcelana, decoupage, malhas em tricô e crochê, carteiras e bolsas, sabonetes, velas, aromatizadores, terrários no vidro, artigos para cama, mesa e banho, objetos místicos e religiosos, peças feitas com materiais reciclados.

Revelando SP

Maior festival de economia criativa e cultura tradicional do Estado, o Revelando SP tem como propósito valorizar o patrimônio imaterial paulista. Com mais de 60 edições realizadas ao longo de quase três décadas, reúne a pluralidade da culinária tradicional, o artesanato, a música e as diversas manifestações da cultura popular regional. O encontro proporciona a troca de experiências, a articulação entre comunidades, o intercâmbio de saberes e fazeres e a geração de renda.

De iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, o Revelando SP tem a gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte e conta com o apoio institucional do Metrô – Companhia do Metropolitano de São Paulo, do Sebrae e da Sabesp.

Além dos grandes shows, o Revelando SP conta com 183 participantes, representando mais de 100 municípios de 14 regiões paulistas. Serão 86 estandes de artesanato (entre os quais, o da Casa do Artesão) e 53 de culinária, que comercializarão seus produtos durante todo o período do evento. Além disso, 44 representantes das mais diversas manifestações culturais paulistas se apresentam ao longo do evento, com música, dança e muito mais.

As prefeituras municipais paulistas inscreveram representantes de suas tradições, por meio da culinária, artesanato e manifestações da cultura tradicional, no edital de difusão 5/2024 (Programa Revelando SP), indicando expositores e/ou manifestações que expressam as suas tradições culturais de acordo com as seguintes categorias: culinária; artesanato; e manifestações artístico-culturais. São Caetano do Sul foi contemplada, em primeira chamada, com a Casa do Artesão, na modalidade Artesanato.

Casa do Artesão

A Casa do Artesão é um equipamento público municipal de referência no fomento à produção local das artes feitas à mão, vinculado à Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul. Aproximadamente 400 profissionais cadastrados contam com um espaço atrativo e acolhedor, em 143 metros quadrados, para apresentar e vender suas criações.

A gestão financeira é da Manuartes, a Associação de Trabalhadores e Autônomos em Atividades Artesanais, Artes Manuais, Similares e Conexas de São Caetano do Sul, presidida por Therezinha de Fátima Porto Rocha. Cada membro arca com um custo mensal de 10 reais mais 17% sobre o valor das vendas, que é destinado às despesas para a manutenção do equipamento.

SERVIÇO

REVELANDO SP 2024 – edição São Paulo

12 a 15 de setembro, a partir das 10 horas

Parque da Água Branca

Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca, São Paulo, SP

Entrada gratuita

Classificação etária livre

Agenda

12 de setembro, quinta

19h – Rayane & Rafaela

20h30 – Almir Sater

Almir Sater/Divulgação

13 de setembro, sexta

19h – Fernanda Costa

20h30 – Jackson Antunes

Jackson Antunes/Divulgação

14 de setembro, sábado

10h – Encontro de Folias

18h – Ellen Oléria + Sapopemba

19h – Encontro dos Tambores

Os Originais do Samba/Divulgação

15 de setembro, domingo

10h – Encontro de Congadas e Moçambiques

17h – Carolina Soares

19h – Os Originais do Samba

CASA DO ARTESÃO REINALDO JOAQUIM GOMES

Rua Pará, 88, Centro, São Caetano do Sul, SP

Tel.: (11) 4229-9988

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30 e, aos sábados, das 8h às 13h