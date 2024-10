Casa de Cultura de Guaianases faz a alegrias de pequenos e grandes antes do Dia das Crianças

A Secretaria Municipal de Cultura, para comemorar o mês das crianças, antecipou as comemorações do feriado na última sexta-feira (27) e realizou o Circuito Cultural Guaianases na Casa de Cultura da subprefeitura. Com atrações musicais, brincadeiras, distribuição de doces e shows diversos, os pequenos e antigos infantes vivenciaram momentos de muita animação com a programação do evento, formado pelos artistas Leleko, Leo Maia, Barra da Saia, Ana Rafaela, RKT Tictokers e Zumbabe.

Durante o circuito, teve a distribuição gratuita de algodão doce e balas enquanto os participantes curtiam a música e as brincadeiras no palco da casa. A iniciativa foi pensada pela gestora da casa, Beatriz Moraes, que é professora de Educação Infantil.

“A nossa intenção é agregar, fazer o melhor para a comunidade. E a casa funciona como uma equipe, sempre escutamos as sugestões do público, assim como dos funcionários, sobre o que podemos trazer de atração para o local.” A gestora também afirma que eles pensavam em uma maneira de entretenimento para a comunidade e perceberam que o território nunca tinha vivenciado um evento como aquele: “Não esperávamos um público como vemos hoje, o bom é que todos estão se divertindo, não há nada melhor que ver um sorriso numa criança”, finaliza.

Já Ketllyn dos Anjos, moradora há cinco anos do bairro de Guaianases e que reside na rua da Casa de Cultura Municipal, compareceu ao evento com os filhos e relatou a importância da realização de eventos culturais, como o Circuito, para a promoção da cultura às crianças: “Aqui é um bairro onde a maioria das famílias não têm muitas condições, então trazemos as crianças para cá, pois é bom para elas gastarem a energia, brincarem e conhecerem mais da cultura, que é muito importante. Gostamos muito também das oficinas de arte e das escolinhas esportivas que aparecem aqui”.

Para Ana Marta Nogueira, residente no local há 50 anos, a casa de cultura uniu mais o bairro e a sua própria família, e que a sua maior alegria é acompanhar o crescimento dos netos.

“Antigamente, aqui funcionava o CDM (Centro Desportivo Municipal) e não existiam muitas opções de diversão. Então veio a Casa de Cultura e ofereceu de tudo para todos. O bairro ficou mais unido, pois aqui nos encontramos para conversar e nossos filhos brincam juntos”. Ana Maria afirma que as crianças aproveitam o espaço para se divertir: “Para mim, a minha maior felicidade é ver o sorriso da minha neta, vê-la brincar no pula-pula e participar desses shows é algo muito gratificante, porque mantém a mente da criança em sua infância.”.

Para conferir os eventos do mês de outubro e a programação especial do mês das crianças, acesse a página da Secretaria Municipal de Cultura.