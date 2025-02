‘Casa bomba’ usada para armazenar cocaína é encontrada pela Polícia Civil em SP

A Polícia Civil encontrou, na quarta-feira (5), uma “casa bomba” localizada no bairro Cidade Júlia, na zona sul de São Paulo. O imóvel era usado por traficantes para armazenar mais de 8,7 mil porções de cocaína, que seriam comercializadas na região. Dois homens, de 25 anos e outro de 31, foram presos em flagrante.

Segundo as investigações, o trio usava motos para distribuir as drogas na capital e na Grande São Paulo. Após levantamentos, a equipe identificou a placa do veículo, os suspeitos e o trajeto que eles percorriam para entregar os entorpecentes.

Os agentes, do 3° DP de Diadema, passaram a monitorar a movimentação do trio e encontraram o lugar da distribuição. Diante disso, a equipe foi ao local, abordou o suspeito e apreendeu um saco com pinos da droga.

Ao notar a movimentação de outros suspeitos dentro do imóvel, os policiais entraram e iniciaram a vistoria. No local, os outros dois homens foram detidos.

A droga, além de bacias, embalagens vazias, balanças de precisão e outros apetrechos do tráfico, foram apreendidos, assim como a moto do suspeito.

O trio foi levado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação ao tráfico no 3° Distrito Policial de Diadema.