Polícia Civil deflagra operação contra policiais suspeitos de ajudar crime organizado

A Corregedoria da Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (4) a Operação Video Vocacionis para cumprir mandados de busca e apreensão contra policiais civis suspeitos de envolvimento com uma organização criminosa.

De acordo com as apurações, dois policiais que estão presos desde setembro faziam contato com pessoas de fora do presídio, de forma a atrapalhar as investigações e coagir uma testemunha a omitir informações em seu depoimento.

Os dois policias foram denunciados por integrarem e liderarem organização criminosa armada e destinada à prática de crimes contra a administração pública, usura, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Também foi cumprido mandado de busca e apreensão contra um delegado investigado por participar do esquema. Mais de 80 agentes foram mobilizados na operação, cujo nome faz referência à expressão “vídeo chamada” em latim, já que foi desta forma que os presos contataram seu interlocutor.

A operação da Corregedoria tem apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), da Secretaria da Administração Penitenciária, Controladoria-Geral do Estado, Polícia Científica e Guarda Civil Metropolitana.