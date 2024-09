CAS promove reunião de alinhamento técnico com as 26 DRADS

Uma ocasião para debater e alinhar diretrizes com base nas ações em curso na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS). Com esses objetivos, foi realizado o “Encontro SEDS CAS-DRADS.” Entre terça-feira 3 e quarta feira 4, as equipes da Coordenadoria de Assistência Social (CAS) apresentaram o panorama dos projetos em andamento para as 26 Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS), reunidas na capital.

No primeiro dia, a equipe de Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (GSUAS) realizou uma apresentação sobre a função da Vigilância Socioassistencial e as atribuições para o desenvolvimento da Vigilância Socioassistencial no estado de São Paulo. Houve ainda uma discussão sobre o estágio de desenvolvimento das macroatividades da Vigilância Socioassistencial e as ações relacionadas aos instrumentos de gestão e sistemas informatizados, como o SIGSUAS, PMASweb e MSEweb. “Além de apresentar o desenvolvimento das atividades em curso, foi um importante espaço para pactuações e alinhamentos técnicos”, disse Rodrigo Lachi, diretor da DGSUAS.

O segundo dia contou com a participação da secretária executiva de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Juliana Felicidade Armede. Representando a titular da pasta Andrezza Rosalém, ela parabenizou a ação da CAS e saudou a participação das DRADS e o empenho das equipes no trabalho regional.

O evento proporcionou o contínuo alinhamento técnico e ético da atuação da Coordenadoria de Ação Social e dos gestores e técnicos das Diretorias Regionais. “Com essa ação esperamos trabalhar de forma ainda mais próxima e reafirmar nossa disponibilidade às equipes DRADS para qualificar a sua atuação no apoio aos municípios paulistas e no fortalecimento das ações de proteção social e de vigilância socioassistencial no estado”, afirma Tatiane Magalhães, Coordenadora da CAS.

Em seguida, a Diretoria de Proteção Social Básica (DPSB) apresentou a própria equipe e os seus temas de referência, além das ações planejadas para 2024. Foram evidenciados pontos de atenção para atuação das DRADS no fortalecimento dos serviços socioassistenciais de proteção social básica dos territórios. Nas ações previstas, foram discutidos os projetos de Expansão e Qualificação das Unidades de CRAS, bem como do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), destacando o papel do estado no cofinanciamento e apoio técnico. Ganhou também destaque a 1ª Mostra de Experiências de Trabalho Social com Famílias na Proteção Social Básica, a ser realizada em 25 e 26 de setembro.

Por último, a equipe da Proteção Social Especial (PSE) fez uma contextualização sobre problemas da conjuntura econômica brasileira responsáveis por agravar as demandas da Assistência Social. Nesse contexto, o diretor Thauan Pastrello convidou os integrantes da PSE para tratarem de questões como o projeto de Regionalização dos Serviços da Proteção Especial de Média e de Alta Complexidade, que tem como objetivo garantir a universalização do acesso a esses serviços. Foram temas ainda da palestra o projeto de orientação sobre a Escuta Especializada, a proposta de criação de Orientações Metodológica para o PAEFI e a ampliação dos serviços de Família Acolhedora.