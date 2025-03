Cartão TOP e Metrô se unem no Carnaval em ação de conscientização com entrega de brindes

Enquanto milhares de foliões se preparam para curtir os blocos de rua em São Paulo, o Cartão TOP, em parceria com o Metrô, promoverá a ação “Se Beber, #BoraDeTOP”. O objetivo é reforçar a importância do consumo responsável de álcool e incentivar o uso do transporte público como a melhor opção para se deslocar durante a folia, além de garantir que a festa seja aproveitada com segurança.

No dia 4 de março, terça-feira de Carnaval, a Estação República (Linha 3 – Vermelha), aproveitando seu alto fluxo de passageiros e a proximidade do desfile de três importantes blocos da cidade – da Massa Real, Tamo Junto e Misturado e Tô Atrasado Mais Eu Chego -, receberá uma ativação especial.

Além do ambiente interativo, a campanha distribuirá, gratuitamente, squeezes dobráveis personalizados com a hashtag “Se Beber, #BoraDeTOP”. A ação também incentiva a hidratação e reforça a mensagem de consumo consciente.

Promotores uniformizados estarão no local, das 9h às 17h, para engajar os foliões, distribuir os brindes e destacar a importância de optar pelo transporte público para garantir um deslocamento seguro e sem preocupações.



“Queremos que todos curtam o Carnaval com segurança e tranquilidade. Muitos blocos de rua saem de pontos estratégicos próximos às estações, e com o TOP, quem vem da região metropolitana ou qualquer outro ponto da cidade pode contar com a integração entre ônibus, metrô e CPTM para chegar à festa com praticidade”, afirma João Victor Dzeren, Head de Experiência do Cliente e Marketing do TOP.

Ao unir mobilidade e conscientização, a campanha “Se Beber, #BoraDeTOP” reforça a importância de escolhas responsáveis durante o Carnaval. A iniciativa busca não apenas facilitar o deslocamento dos foliões, mas também incentivar um comportamento mais seguro e sustentável para quem deseja aproveitar a festa sem preocupações. “O transporte público sempre é a melhor alternativa para aproveitar a folia sem a necessidade de dirigir ou se preocupar com trânsito ou estacionamento”, destaca Dzeren.