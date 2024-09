Cartão TOP é aliado do Dia Mundial Sem Carro

No próximo domingo, 22 de setembro, é celebrado o Dia Mundial Sem Carro, data que tem como objetivo conscientizar a população sobre o uso racional de carros a fim de reduzir a poluição e melhorar a mobilidade urbana. O intuito é estimular a utilização do transporte público e de outros meios sustentáveis, como bicicletas.

Para otimizar a jornada dos passageiros, a Autopass investe continuamente em inovações tecnológicas e na oferta de serviços como banco, saúde, educação, alimentação, entretenimento e cultura, especialmente para as classes C, D e E integrados ao TOP, cartão utilizado nas linhas de metrô e trens e ônibus intermunicipais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).

Recentemente, para facilitar ainda mais a vida dos usuários, a Autopass introduziu o sistema de débito pinless no aplicativo TOP. Essa nova funcionalidade permite que os usuários comprem bilhetes digitais QR Code para o Metrô, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ViaQuatro e ViaMobilidadee e realizem suas recargas de crédito do Cartão TOP de forma rápida e segura, sem a necessidade de digitar a senha do cartão.

Como adquirir bilhetes

A compra do bilhete QR Code TOP pode ser feita diretamente pelo celular, por meio do WhatsApp no número (11) 3888-2200 ou aplicativo TOP, disponível para Android e iOS. Além disso, pode ser adquirido na carteira Google de smartphones Android.

Outra forma é carregar o cartão TOP antes de sair de casa por meio do app TOP ou do WhatsApp. Assim, basta a pessoa encostar o cartão em um dos validadores do TOP, que estão localizados dentro das estações do Metrô, da CPTM, dos ônibus e terminais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) para validar a recarga antes de embarcar.

Também é possível carregar o cartão ou adquirir bilhetes QR Codes em máquinas de autoatendimento disponíveis em estações de metrô, trens e terminais de ônibus metropolitanos.

Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato por meio do ajuda.boradetop.com.br.