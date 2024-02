Carnaval Paranapiacaba: Veja a programação desta segunda (12) e terça-feira (13)

A folia em Paranapiacaba continua nesta segunda (12) e terça-feira (13). Com programação gratuita, há opções de bloquinhos para toda a família. Confira:

Hoje (12), a partir das 13h, o Bloco das Bruacas percorrerá as principais ruas da vila. O público terá a chance de relembrar os sucessos mais populares.

O ponto de partida é o Bar do Campo localizado na Avenida Ford, 528A.

Trajeto: Desce a Avenida Ford, Avenida Antonio Olyntho, Avenida Fox, Avenida Schnoor, Rua da Estação, Rua Direita, Caminho do Mens, Rua Rodrigues Alves, Rua Antônio Olyntho, encerra no Coreto (fica até às 19h).

A partir das 12h às 18h, no Largo dos Padeiros, haverá um DJ.

O Carnaflash (Mr. Balmann) ocorrerá das 11h às 20h, na rua Manoel Ferraz de Campos Sales, 451. A atração terá pintura facial.

Na terça-feira (13), também haverá o Carnaflash (Mr. Balmann) – Rua Manoel Ferraz de Campos Sales, 451 (das 11h às 20h) e o DJ estará disponível no Largo dos Padeiros – das 12h às 18h.

A partir das 14h, a animação será proporcionada pela Banda Caxambu – com início no Coreto do Clube União Lyra-Serrano.

Trajeto: Avenida Fox, Avenida Schnoor, Rua da Estação, Rua Direita, Caminho do Mens, Rua Rodrigues Alves, Rua Antônio Olyntho, até às 18h.