Carnaval no RJ: Programação cultural imperdível com shows e bailes para todos os gostos

O Guia RJ apresenta uma ampla programação cultural e opções de lazer durante o carnaval carioca, que vai muito além dos tradicionais desfiles e blocos de rua. Apesar do cancelamento do desfile da Beija-Flor em Copacabana, a cidade se prepara para oferecer uma variedade de shows, festas, bailes e eventos infantis, atendendo a diferentes perfis e orçamentos.

Entre as atrações disponíveis, destacam-se grandes festas com artistas renomados como Ludmilla, Anitta e Criolo, além de rodas de samba gratuitas e bailinhos em museus e shoppings. Abaixo estão algumas sugestões imperdíveis para quem deseja aproveitar ao máximo o carnaval no Rio.

Bailes e Festas

Quinta-feira (27)

Baile do Clube do Samba

O Vivo Rio será palco do Baile do Clube do Samba, que contará com apresentações de Diogo Nogueira e do famoso Cordão da Bola Preta, além de uma participação especial do cantor Jorge Vercillo. O evento terá início às 21h, com abertura da DJ Cris Pantoja.

Quando? Quinta-feira (27), 21h

Quinta-feira (27), 21h Onde? Vivo Rio – Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Vivo Rio – Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo Entrada: A partir de R$140 (inteira) e R$70 (meia)

Sábado (1)

Baile do Cardosão

A quadra do Bloco Cardosão promoverá seu baile de carnaval no sábado, reunindo samba da Alvorada, Gabriel da Muda e DJ May.

Quando? Sábado (1), 15h

Sábado (1), 15h Onde? Quadra do Cardosão – R. Cardoso Júnior, 420 – Laranjeiras

Quadra do Cardosão – R. Cardoso Júnior, 420 – Laranjeiras Entrada: Gratuita

Bailinho de Carnaval

No mesmo dia, a Hípica da Lagoa receberá o Bailinho de Carnaval a partir das 22h, sob a batuta de Rodrigo Penna e DJ Markinhos Meskita. A festa promete uma mistura de pop, black, indie e clássicos da MPB.

Quando? Sábado (1), 22h

Sábado (1), 22h Onde? Hípica Lagoa – Av. Lineu de Paula Machado, 2448

Hípica Lagoa – Av. Lineu de Paula Machado, 2448 Entrada: A partir de R$180 + taxas

Shows ao Vivo

Sexta-feira (28) a terça-feira (4)

Terreirão do Samba

No Terreirão do Samba Nelson Sargento, localizado na Praça Onze, a programação inclui diversos shows durante o carnaval. Os ingressos têm preços acessíveis a partir de R$20.

Sexta-feira (28):

– 19h30: DJ

– 20h30: Roda de Samba Beco do Rato + Convidados

– 23h30: David Quaresma

– 01h10: Diogo Nogueira

– 02h50: Sorriso Maroto

A programação segue com outras atrações até terça-feira.

Bailinhos em Shoppings

Recreio Folia

O Recreio Shopping realizará uma festa gratuita entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março. Com diversas atividades para todas as idades, o evento incluirá shows ao vivo e um bailinho infantil.

Quando? 28 de fevereiro a 3 de março

28 de fevereiro a 3 de março Onde? Recreio Shopping – Av. das Américas, 19019 – Recreio dos Bandeirantes

A programação promete ser repleta de diversão para toda a família.