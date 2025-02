O Carnaval de Salvador, um dos mais tradicionais do Brasil, terá início nesta quinta-feira, dia 27, prometendo uma programação repleta de atrações nos circuitos principais da festa. Entre os artistas confirmados estão grandes nomes da música baiana, como Daniela Mercury, Ludmilla, BaianaSystem, Carlinhos Brown e Bell Marques.

Os foliões poderão acompanhar os desfiles de blocos e se divertir atrás de trios elétricos sem cordas, voltados especialmente para o público pipoca. Para a abertura do carnaval, que ocorre na quinta-feira (27), estão programados shows de Bell Marques, Luiz Caldas e Tony Salles.

A programação completa nos principais circuitos é a seguinte:

Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 15h30

Baby Léguas – Edu Casanova

Bloco da Quinta – Bell Marques

Bloco Fissura – Filhos de Jorge

Bloco Siri Com Todi – Banda Chica Fé

Tô Ligado

Uau/ Chá da Alice – Banda Babado Novo

Trio Timbalada

Trio Parangolé

Trio Léo Santana

Trio Psirico

Trio Tony Salles

Os Mascarados – Tatau

Universitário – Capitão Gancho Marinho

Bloco Cheiro/ Yes

Projeto Especial Frevo da Lud – Ludmilla

Araketu – Banda Araketu

Trio Daniela Mercury

Trio Vina Calmon

Nova Saga – DJ Akani/ Makonnen Ta Fari e convidados

Trio Thiago Aquino

Trio Oh Polêmico

Banana Reggae – Papazonni / Thomé Vianna

BBG – Big Bloco do Gheto – Eu Amo os Anos 80 – Grupo Máquina do Tempo

Alô Inter – Patrulha do Samba

Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 15h30

Abertura oficial do Carnaval: Carlinhos Brown e convidados: Claudia Leitte/ Sarajane

Pipoca Mudei de Nome

Trio Navio Pirata – BaianaSystem

Trio Luiz Caldas

Trio Pagodart

Trio Xanddy Harmonia

Trio La Fúria

A Mulherada – Banda A Mulherada

Trio Renanzinho CBX

Trio Escandurras

Trio Gilmelândia

Alerta Geral – Xande de Pilares/ Davi do Samba/ Swing de Fora

Pagode Total – É o Tchan/ Samba Trator

Bloco da Capoeira/ Afro Mangangá – Tonho Matéria

Bankoma – Banda Afro Bankoma

Trio Uel Cantor

Amor e Paixão – Nelson Rufino/ Batifun/ Eduardinho Fora da Mídia

Trio Guig Guetto

Proibido Proibir – Terra Samba/ Fuzukda/ Pagode do Nanny/ Samba da Niega/ Dan Mocidade/ Luis Simplesmente

Fogueirão – Jorge Fogueirão/ Renato da Rocinha/ Paparico/ Alan Dudu/ Dinho da Comunidade

Samba e Folia – Pagode do Segredo

Trio do Comcar – Fernando Ferraz/ Povo Santo

Trio Sambaterramar

Trio Rafa e Pipo

Trio Pimenta Nativa

Trio Levi Alvim

Circuito Batatinha (Pelourinho), a partir das 19h

Afoxé Baiana Do Reino De Oya Com As Baianas

Afoxé Daraju De Ode – Banda Darajú De Ode

Bloco Questão De Gosto – Banda Questão De Gosto

Expressão Negra – Banda Expressão Negra

Filhos Da Feira – Banda Filhos Da Feira

Korin Efan – Banda Korin Efan

Malcom X – Banda Malcom X

Nova Flor – Banda Kebra Nagast

Reggae A Paz – Banda Reggae A Paz

Reggae Axum – Banda Nagast

Samba Neguinho – Banda Samba Neguinho

Samba Neguinho – Nivaldo Tchaco

Tomalira – Banda Tomalira

Circuito Contrafluxo (Rua Chile-Carlos Gomes)

Namoral

Corrente do Samba

Rodopiô

Bloco Cultural

Arca do Axé Reggae o Bloco

Reggae o Bloco

Afoxé Dança Bahia

Circuito Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina)

Bloco Fantasia

Bloco As Donzelas

Bloco Asa Surf Reggae Pela Paz

Bloco Dm de Boa

Bloco as Direitinhas

Bloco R9

Bloco Baile Black

Bloco as Dondoletes

Bloco Samba Mainha

Bloco Colar de Conchas

Bloco Meninos da Vila

Bloco Desembola