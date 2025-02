Samu intensifica treinamentos para emergências no Carnaval em diversas cidades do Brasil

À medida que o Carnaval se aproxima, as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) estão intensificando os preparativos para garantir um atendimento ágil e eficiente durante as festividades. Em diversas capitais brasileiras, estão sendo realizados Simulados de Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV), com o objetivo de avaliar a capacidade de resposta das equipes em situações de emergência que ocorrem em eventos de grande porte.

Felipe Reque, coordenador de Urgências da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes), destaca a importância desses treinamentos, que visam organizar o atendimento e promover a colaboração entre diferentes serviços de saúde e segurança.

“Eventos com grande concentração de pessoas exigem uma integração eficaz entre os serviços de urgência e as forças de segurança, como polícias e bombeiros. No âmbito da saúde, é vital que haja conexão entre o Samu 192, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os hospitais, garantindo um fluxo de atendimento rápido e eficaz”, afirmou Reque.

As simulações já estão em andamento em várias capitais. Em Salvador, um exercício significativo ocorreu no dia 19 de fevereiro, na região da Barra, simulando um acidente severo onde um trio elétrico desgovernado colidiu com um poste, resultando em 40 vítimas. O treinamento não apenas avaliou o atendimento durante a festa, mas também testou a eficiência do transporte dos feridos até os hospitais. Esta ação foi coordenada pelo médico do Samu Salvador, Ivan Paiva.

Em Recife, no dia 14 de fevereiro, o Samu Metropolitano realizou uma simulação na Avenida Alfredo Lisboa, um dos principais pontos do Carnaval da cidade. O exercício envolveu o colapso de uma estrutura de camarote privado com seis vítimas. A operação foi supervisionada pelo coordenador médico do Samu Recife, Leonardo Gomes, e contou com a participação de equipes especializadas em atendimento pré-hospitalar.

No Ceará, os preparativos também estão sendo cuidadosamente planejados. Eva Baía, coordenadora da Atenção à Rede de Urgência e Emergência da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, está liderando a organização das estratégias para assegurar um atendimento eficiente durante os dias festivos na capital.

A principal finalidade das simulações é aprimorar protocolos existentes, testar deslocamentos em cenários críticos e reforçar a colaboração entre os serviços de saúde e segurança pública. Reque ressalta que “incidentes com múltiplas vítimas podem sobrecarregar serviços essenciais como abastecimento, comunicação e transporte. Por isso, o Samu 192 implementa protocolos rigorosos de comando, comunicação e controle para garantir um atendimento rápido e eficaz”.

O coordenador enfatiza ainda a relevância dessas simulações para otimizar os processos emergenciais. “É fundamental definir antecipadamente como será realizada a triagem dos casos e onde serão localizados os postos temporários de atendimento. Um planejamento estratégico é crucial para que as vítimas recebam cuidados adequados em caso de emergência”, concluiu.