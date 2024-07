Lula entrega 280 novas ambulâncias do SAMU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da entrega de 280 novas ambulâncias nesta quinta-feira, 4 de julho, no município de Salto, em São Paulo. O reforço integra a renovação de frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, e vai beneficiar 248 municípios em 24 estados.

“Nós resolvemos, depois de um longo e tenebroso inverno, renovar outra vez a frota do SAMU”, disse o presidente. “Ninguém pode morrer por falta de assistência, porque demorou muito para tirar a pessoa que estava ferida numa estrada, ninguém pode morrer porque não aparece uma ambulância”, completou o presidente, ao destacar que os veículos garantem mais assistência e acolhimento à população.

Nesta entrega, o investimento é de R$ 89 milhões, por meio do Novo PAC, e beneficia cerca de 6,6 milhões de pessoas. “Eu trato a questão da saúde como se fosse um filho. Eu quero bem, quero que funcione. Renovar a frota para nós é obrigação ética, moral. A ambulância do SAMU foi criada para salvar vidas que podem ser salvas”, declarou Lula.

Em 2023, o Governo Federal ampliou em 30% os valores repassados para custeio do SAMU 192, com investimento de R$ 396 milhões ao ano. Com o reajuste, o total destinado ao serviço passou de R$ 1,3 bilhão para R$ 1,7 bilhão, o que reduz a sobrecarga nos municípios.

“Como é que você pode imaginar ficar dez anos sem renovar a frota do SAMU? Uma ambulância tem que estar bem de manutenção, tem que estar boa, na hora que ligar o motor tem que pegar”, questionou Lula. O objetivo do governo é trocar todas as ambulâncias com mais de sete anos de uso. A meta é que em 2025, apenas veículos com até cinco anos de uso estejam em operação.

Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin enfatizou que a entrega faz toda a diferença para a população. “O fato de atender rápido e com equipe preparada salva vidas, diminui sequelas e melhora a vida da população. É um trabalho super importante do SAMU com viaturas novas, equipadas e equipe preparada”, disse.

SAMU 192 – O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde. Por meio do número 192 o serviço oferece orientações à população e envia veículos tripulados por equipes especializadas.

Até 2026, somente no SAMU, o Governo Federal vai investir R$ 770 milhões, priorizando as regiões de maior vulnerabilidade social. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforçou o compromisso de renovar toda a frota para que o SAMU atenda de forma adequada. Segundo a ministra, muitas prefeituras têm ambulâncias com mais de dez anos.

Ela ressaltou que até 2026 a meta é ter 100% de cobertura do SAMU no país. Somente neste ano, mais 1.780 mil ambulâncias serão entregues, uma modernização de 80% da frota. “Dentro do Novo PAC temos o compromisso de chegar ao fim de 2026 com a cobertura de 100% da nossa população, dos nossos municípios”, afirmou Nísia Trindade.

REFERÊNCIA — A ministra destaca que o modelo de assistência criado em 2003 nasceu de uma inspiração do modelo francês. “Foi aperfeiçoado para lidar com a realidade do nosso país, que tem tantas desigualdades sociais e regionais. Hoje o SAMU é um projeto de referência, não só no Brasil, mas para o mundo”, ressaltou.

Coordenadora da base do SAMU Oeste no município mineiro de Divinópolis, Tamara Lessi representou os profissionais que atuam no serviço de atendimento móvel e expressou a gratidão pelo suporte de políticas públicas que impactam a vida das pessoas. “Tem sido uma alegria encontrar ressonância no Governo Federal para as políticas que mudam a vida das pessoas em momentos críticos. Reconhecemos tudo que o Governo tem realizado e temos a certeza de que avançaremos muito mais”, disse.

A cerimônia ocorreu na sede da empresa habilitada a implantar tecnologias de atendimentos nas viaturas de emergência, no município de Salto (SP). Na ocasião, num ato simbólico, prefeitos de diversas cidades receberam as chaves das ambulâncias das mãos do presidente Lula.