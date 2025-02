Carnaval inclusivo no Mauá Plaza: Diversão especial para famílias atípicas 

O Mauá Plaza preparou uma programação especial de Carnaval pensada com carinho para o público TEA, pessoas com deficiências ocultas e síndrome de Down. Entre os dias 1º e 4 de março, às famílias poderão participar de oficinas gratuitas de personalização de máscaras, além de atividades com massinha, estimulando a criatividade e o desenvolvimento sensorial das crianças. O evento será realizado na loja ao lado da Empório Alex e contará com monitores especializados para garantir um ambiente acolhedor e tranquilo.

As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp do SAC, no número (11) 94772-4926.

A ação é gratuita e exclusiva para o público TEA, pessoas com deficiências ocultas e síndrome de Down, com limite de cinco (05) participantes com direito a 1 acompanhante por sessão, com 25 minutos de duração. O evento acontecerá das 14h às 20h, com uma pausa das 15h às 16h no domingo e na segunda-feira. Cada participante ainda receberá um colar de Carnaval para entrar no clima festivo!

Além de proporcionar momentos de diversão, o objetivo é criar memórias especiais em família, incentivando a participação ativa dos pais ou responsáveis. A iniciativa também reforça a importância do mês de conscientização da Síndrome de Down, celebrado em março, promovendo inclusão, alegria e respeito.