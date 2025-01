Carnaval de Campinas terá mais de 50 blocos de rua

O Carnaval de Campinas, programado para ocorrer entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março de 2025, contará com a participação de 55 blocos de rua. Entre as atrações mais esperadas está o “City Banda”, um dos blocos mais icônicos da cidade, que fará seu retorno após um hiato em suas atividades desde 2023.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realizou um mapeamento entre novembro e dezembro do ano anterior para selecionar os blocos que desfilarão nas ruas da metrópole. Dentre os confirmados estão nomes como “Nem Sangue Nem Areia”, “Tomá na Banda”, “Bloco do Bob”, “Carna DIC”, “Bloco das Caixeirosas”, “Bloco do Circo” e “Bloco do Ribeirão”.

Além dos blocos de rua, quatro escolas de samba também participarão da festa: Estela Dalva, Leões do Padre Anchieta, Unidos do Shangai e Rosas de Prata.

Embora a expectativa seja alta, detalhes como horários específicos e itinerários ainda não foram divulgados pela prefeitura. As informações devem ser reveladas nos próximos meses.

Em um esforço para melhorar a organização do evento, a administração municipal decidiu não aceitar inscrições de novos blocos nas regiões dos distritos de Barão Geraldo, Sousas e Joaquim Egídio, além de algumas áreas do Centro. Essa medida visa garantir que os órgãos públicos possam atuar com eficiência, evitando sobrecargas nas infraestruturas locais.

Um dos objetivos da prefeitura é descentralizar as festividades, incentivando o surgimento de novos blocos em áreas onde a tradição carnavalesca ainda é incipiente, como nos distritos Campo Grande e Ouro Verde.

Outra novidade para o Carnaval deste ano é a restrição à criação de novos blocos noturnos. Apenas blocos diurnos serão aceitos, uma decisão tomada com foco na segurança e na mobilidade urbana durante os eventos. Os blocos noturnos que já fazem parte da programação poderão continuar suas atividades, mas deverão encerrar suas festividades até às 2h da manhã.

Com uma rica história que abrange desde a composição de marchinhas até os grandiosos desfiles, o Carnaval de Campinas promete novamente reunir foliões em uma celebração vibrante e diversificada.