Carnaval: confira 6 dicas para preparar o corpo antes e depois da folia

O Carnaval é uma das festas mais aguardadas do Brasil, com bloquinhos de rua, desfiles nas avenidas, fantasias, músicas, danças e muita diversão. Na região do ABCD, o Sesi Diadema estará de portas abertas com uma série de atividades gratuitas e para todas as idades. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição através do portal “MEU SESI”.

Se você é da turma que gosta de “pular Carnaval” é importante ter alguns cuidados com a saúde e incluir o preparo físico antes de cair na folia. Para isso, o Especialista em Vida Saudável do SESI-SP, João Pedro da Cruz, dá algumas dicas de exercícios físicos, qualidade de sono e descanso, e atenção ao corpo antes e depois carnaval. Além disso, a nutricionista Michelle Martins Bedolini destaca a importância da boa alimentação e hidratação.

1 – Tipos de exercícios que você pode fazer antes da folia

Segundo o especialista, o ideal é que essa preparação comece o quanto antes, para que o corpo se adapte aos estímulos físicos e desenvolva resistência. Os exercícios são:

Aeróbios: Caminhada, corrida, dança e andar de bicicleta ajudam na melhora do condicionamento cardiovascular;

Fortalecimento muscular: Os exercícios para membros inferiores e superiores, e lombar, como agachamentos, afundo, prancha e abdominais ajudam a evitar fadiga e dores musculares;

Alongamento e mobilidade: Os movimentos de alongamento dinâmico e exercícios de mobilidade articular reduzem os riscos de lesões.

2 – O que fazer quando você não tem uma rotina de exercícios

João Pedro orienta para quem tem menos tempo ou não têm costume de praticar atividade física, pelo menos uma semana antes o folião pode:

Realizar caminhadas diárias de 30 a 40 minutos;

Fazer exercícios de fortalecimento leve, como agachamentos e pranchas curtas;

Hidratar-se bem e manter uma alimentação equilibrada para melhorar a disposição.

3 – Descanse e mantenha uma boa noite de sono

Para aguentar todos os dias de festa, o corpo precisa repousar: “É importante dormir pelo menos 7 horas por noite antes da folia, e evitar o consumo de cafeína e o acesso de uso em aparelhos eletrônicos”, afirma.

4 – Tenha uma alimentação equilibrada

Por conta das altas temperaturas da época, a nutricionista Michelle Martins Bedolini do Sesi-SP diz para apostar em alimentos ricos em água, como pepino, abobrinha, alface, repolho, melancia, melão e abacaxi, pois são refrescantes, saudáveis e ajudam o corpo a equilibrar a sensação de calor.

No caso de almoço e jantar, dê preferência às proteínas magras, como frango, peixe ou ovos preparados grelhados e com pouco óleo, junto à uma porção de salada fresca e colorida, cereais ricos em fibras, como arroz integral e quinoa, ou outros carboidratos complexos, como batata e mandioca.

Segundo a nutricionista, é importante ter atenção aos alimentos expostos: “Produtos em temperatura ambiente, sem refrigeração, podem ser veículo de contaminação e causar intoxicação alimentar”, alerta.

5 – Hidrate-se Bem

A quantidade de água ingerida varia de acordo com fatores, como idade, sexo e alimentação, mas o ideal é beber de 2,7 a 3,7 litros de água por dia. “Para quem tem dificuldade, sugiro a utilização de aplicativos que ajudam a lembrar do consumo e manter sempre por perto uma garrafa”, comenta.

A profissional diz que a água de coco, água aromatizada e chás sem açúcar são alternativas complementares, e uma maneira de reconhecer se a quantidade de água consumida está correta é observar a cor da urina. “Quanto mais transparente, mais hidratado o corpo está, e atente-se aos sinais de sede.”

6 – Quais são os cuidados físicos no pós-carnaval?

Os profissionais selecionaram algumas atividades que podem reequilibrar o corpo depois da folia. Confira.

Alongamento e descanso ativo: c aminhadas leves e alongamentos ajudam na recuperação muscular.

Reidratação: em caso de grande desgaste físico, em temperaturas elevadas, a ingestão de água pode aumentar em até 6 litros. Um dos principais sintomas é a sede, que pode ser o único presente em casos de desidratação leve. Conforme a perda de líquidos se intensifica, os sintomas de boca seca, fadiga, tontura, indisposição e desatenção ficam mais evidentes, por isso ao primeiro sinal de sede consuma água, para não chegar ao extremo da desidratação.

Alimentação balanceada: continuar consumindo alimentos leves e com baixo teor de gordura, açúcar e sódio. Apostar em alimentos naturais e preparados em casa. Frutas, legumes e verduras devem fazer parte de todas as refeições.

Sono regulado: voltar a uma rotina de descanso para restaurar o corpo.