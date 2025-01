Carlos Ferreira assume presidência da Câmara de Santo André

A Câmara Municipal de Santo André formalizou a escolha de sua nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026, com Carlos Ferreira (MDB), assumindo a presidência. A votação contou com 23 votos a favor, três contrários e uma abstenção.

Composição da nova mesa diretora

A vice-presidência será ocupada por Ana Veterinária, representando o Partido Social Democrático (PSD). Os cargos de secretários foram preenchidos por Rodolfo Donetti do Cidadania como primeiro secretário, Zezão do Solidariedade como segundo secretário e Wagner Lima do Partido dos Trabalhadores (PT) como terceiro secretário.

Tensões e descontentamentos na eleição

Embora a chapa tenha obtido uma vitória clara, a eleição não ocorreu sem controvérsias. O vereador Bahia do Lava Rápido, do PSDB e líder em votos nas últimas eleições, expressou sua insatisfação ao afirmar que se sentiu excluído mais uma vez do processo. Apesar de ter votado na chapa eleita, Bahia manifestou seu descontentamento batendo na mesa e demonstrando seu desagrado ao amassar o papel com os nomes dos eleitos que havia recebido minutos antes da votação.

A bancada do PL, que lançou uma chapa independente, se opôs à eleição da mesa, com seus três membros registrando votos contrários e o vereador Ricardo Alvarez, do PSOL, optando por se abster.

Gilvan Júnior

Paralelamente à sessão solene, também aconteceu a posse do prefeito Gilvan Júnior (PSDB) e da vice-prefeita Silvana Medeiros (Avante). A cerimônia foi conduzida pela vereadora Ana Veterinária (PSD), única mulher eleita no município.