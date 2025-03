Carlos Ferreira afirma que Plano Diretor muda tudo na cidade

Em uma exclusiva ao ABCdoABC, o vereador e presidente da Câmara de Santo André, Carlos Ferreira (MDB), falou do relacionamento entre Legislativo e Executivo, e que, por enquanto, o tema mais importante é a o Plano Diretor, que está em vias de ser encaminhado à Casa de Leis para discussão, possíveis alterações e aprovação.

Sobre novidades, o emedebista disse que não foi enviado nada à Câmara e, que é esperado o Plano Diretor.

“Se tem coisas novas, eu não sei. O Governo ainda não passou algum projeto novo, importante, que não seja o dia a dia da cidade. Isso, ainda não recebemos aqui. O único projeto que nós estamos aguardando aqui, que é um projeto que já está sendo discutido desde o ano passado, é o Plano Diretor, mas ainda o Governo não se manifestou a respeito disso”, explicou o presidente.

Legislativo e Executivo em harmonia

Carlos afirmou que a relação entre Legislativo e Executivo é muito profícua.

“É a continuidade do trabalho, as coisas continuam normalmente, tranquilo da mesma forma que vinha sendo com o Governo anterior. Eu sei que é um Governo novo, nova gestão, mas o funcionamento e a forma de trabalhar está a mesma, está tudo certo. Referente ao diálogo com o Gilvan, é um diálogo amistoso, um bom diálogo, não temos problema de nada, nós temos uma conversa franca com a Câmara, que tem um bom relacionamento com ele. Ele – Gilvan – escuta sempre o que atende as demandas do Legislativo, e que as demandas que interessam ao Legislativo é o atendimento à comunidade, então isso nós temos feito com tranquilidade”, afirmou o vereador.

O que muda, do ponto de vista do presidente?

O Plano Diretor, que será encaminhado à Câmara, passará por alterações, mas como disse o prefeito Gilvan outrora, não haverá mudanças drásticas, apenas adequações, entretanto, para o presidente, acontecerão mudanças do ponto de vista de investimento e localidade.

“A respeito da discussão do Plano Diretor, estamos aguardando. A única coisa importante que nós sabemos que tem, que o Governo tem falado, porém, os demais não têm falado. Agora, o que muda na cidade? Muda tudo na cidade, muda o empreendimento, muda a construção, muda os investimentos da cidade, onde pode crescer mais, onde pode crescer menos. Então, a nível da indústria, do comércio, tudo muda na cidade, o Plano Diretor. Eu não sei o que está sendo, o que abrange esse Plano Diretor que está chegando aqui, porque a gente não leu ainda, então eu não posso falar de forma pontuada sobre o Plano Diretor, quando chegar a gente vai saber”, finalizou o emedebista.