Carla Prata, Rainha de Bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, brilha em evento na quadra de coirmã

Carla Prata, Rainha de Bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, participou de um ensaio especial promovido pela Gaviões da Fiel na última sexta. Com mais de uma década de dedicação, a apresentadora não escondeu a felicidade em mais um ano vivenciar o carnaval paulistano e, claro, entregou muito samba no pé.

A primeira Rainha de Bateria portadora de doença rara, optou por um vestido deslumbrante, inspirado em criações de um renomado estilista americano. A peça, em tom vermelho, destacava-se pelos recortes com segunda pele, cristais e pedrarias, além de franjas de canutilho tom sobre tom. Pesando entre 12 e 15 kg, o vestido foi feito sob medida pelo talentoso estilista Luca Leme, desenhado para realçar a imponência da realeza e brilhar sob os holofotes.

Caminhando para o terceiro ano à frente da bateria do Zaca, a apresentadora dona de olhos azuis exuberantes e uma beleza natural e marcante, também é uma mulher que inspira pelas múltiplas facetas: mãe, administradora do lar, apresentadora, empresária e estudante de nutrição.

Com uma trajetória marcada pela superação, Carla Prata enfrenta com coragem e resiliência os desafios impostos pela Miastenia Gravis, condição rara que exige cuidados diários e rigorosos com sua saúde. Sua participação no carnaval reflete seu compromisso inabalável com a arte e a tradição, provando que sua determinação vai além do brilho da folia.

O ensaio, realizado na sede da Gaviões da Fiel, promoveu uma noite de união e celebração entre as agremiações, atraindo a comunidade e entusiastas do carnaval paulistano para uma experiência de samba vibrante e memorável.

Em 2025, a Acadêmicos do Tucuruvi levará ao Sambódromo do Anhembi “Assojaba – A Busca pelo Manto”, uma obra desenvolvida pelos carnavalescos Dione Leite e Nicolas Gonçalves, com pesquisa de Vinicius Natal. A escola será a 5ª agremiação a desfilar no sábado de carnaval, dia 1º de março de 2025, pelo Grupo Especial do carnaval de São Paulo.

O samba de enredo foi composto por Macaco Branco, Prof. Carlos Bebeto, Djalma Santos, Chiquinho Gomes, Dr. Marcelo, Denis Moraes e Marcelo Faria.

Samba-enredo: Assojaba – A Busca pelo Manto

Kunhã Pindorama

O paraíso Iky Ayri

Exuberância na retina a refletir

Encantado Rito em alma concebeu…

O solo é meu! Sagrada esperança

Na Malha a herança espiritualizou

Antropofagia só engoliria quem colonizou

Tece o Fio de algodão da Tiúba vem a cera

No Trançado Jereré prende a pena feito teia

MAIRAMÊ YEGAÇAWA UNHËË KI IKATARA TUPINÃBÁ

No Trançado Jereré prende a pena feito teia

Tece o fio de algodão da Tiúba vem a cera

Minha pele representa a memória,

Resistência e bravura dos Tupis

Patrimônio secular da minha história

Joia Rara emplumada vinde a mim

Clamo a ti força maior

Seu poder não me oponho

Abençoe a nossa escola

REALIZA O NOSSO SONHO

Não foi feito pra você, não foi feito pra vender

A vontade do manto vai prevalecer

KWA YEPÉ TURUSU YURIRI

ASSOJABA TUCURUVI

DE SANGUE ORIGINÁRIO E COM ALMA BRASILEIRA

CANTAREIRA

Compositores: Macaco Branco / Prof. Carlos Bebeto / Djalma Santos / Chiquinho Gomes / Dr. Marcelo / Denis Moraes / Marcelo Faria