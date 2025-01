Carla Prata marca presença em ensaio de rua da Acadêmicos do Tucuruvi

A apresentadora Carla Prata deu um verdadeiro show de samba no pé, colocando pra fora toda sua paixão pelo Carnaval no ensaio de rua da Acadêmicos do Tucuruvi.

Para a ocasião, a bela escolheu um look ousado e moderno. A produção foi composta por uma mini saia pink com detalhes brilhantes e um top roxo com recortes estratégicos, coberto por pedrarias cintilantes. Nos pés, a bela optou pelo conforto de um tênis branco. O conjunto, arrematado por seu carisma, ressaltou sua presença marcante à frente da bateria, reforçando seu posto como uma das grandes estrelas do Carnaval.

A Primeira Rainha de Bateria Portadora de Doença Rara (Miastenia Gravis), uma doença rara que afeta a força muscular, já começou o ano intensificando seus cuidados com treino e alimentação, conciliando sua preparação com a agenda de ensaios. “Cada momento na avenida é único e me enche de energia. É uma honra estar aqui e mostrar que, com dedicação, podemos superar qualquer desafio”, afirmou ela.

Com sua trajetória de superação e sua elegância, CarlaPrata continua conquistando os holofotes e gerando grande expectativa para o desfile oficial da Acadêmicos do Tucuruvi, que em 2025 levará ao Sambódromo do Anhembi “Assojaba – A Busca pelo Manto”, uma obra desenvolvida pelos carnavalescos Dione Leite e Nicolas Gonçalves, com pesquisa de Vinicius Natal. A escola será a 5ª agremiação a desfilar no sábado de carnaval, dia 1º de março de 2025, pelo Grupo Especial do carnaval de São Paulo.