Carla Morando visita Mauá e anuncia destinação de R$ 700 mil em emendas para a cidade

A deputada estadual Carla Morando visitou nesta segunda-feira, dia 24/02, o município de Mauá, oportunidade em que participou de reunião com o prefeito Marcelo Oliveira, no Paço Municipal. Durante a audiência, que contou com a presença do vereador Mazinho, a parlamentar anunciou a destinação de R$ 700 mil em recursos para a cidade.

“Recebi em nosso gabinete a deputada Carla Morando, acompanhada do vereador Mazinho. Agradeço à deputada o importante investimento de R$ 700 mil para nossa cidade, recursos que serão aplicados em infraestrutura e saúde, áreas essenciais para o bem-estar da nossa população. Seguimos trabalhando por uma Mauá cada vez melhor”, disse o prefeito.

O vereador Mazinho ressaltou a importância da parceria para Mauá, conquistando melhorias que fazem a diferença no dia a dia das pessoas. “Agradeço ao prefeito por nos atender e à deputada Carla Morando por destinar este recurso que nossa cidade tanto necessita. Muito obrigado, deputada. Conte sempre com o nosso mandato”, afirmou.

Carla Morando reiterou o compromisso com o desenvolvimento da cidade. “É uma alegria estar em Mauá anunciando a destinação de R$ 700 mil, recurso que será utilizado na área de infraestrutura e saúde. Seguimos trabalhando fortemente para mais conquistas que garantam a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Mauá, que é motivo de orgulho para o Grande ABC e para todo o Estado de São Paulo”, citou a parlamentar, que é a principal interlocutora entre o município e o Governo do Estado.

Entre as conquistas da parlamentar para Mauá estão: a construção da Praça da Cidadania, um espaço para convivência e lazer; reforma da Estrada Ayrton Senna, garantindo mais segurança no trânsito; recapeamento da ligação entre Mauá e Ribeirão Pires; modernização da Estação Capuava da CPTM; ampliação do ensino integral com três novas escolas; reforço na Defesa Civil com um novo veículo; investimento no Hospital Nardini com R$ 3 milhões em recursos; inclusão da cidade no Programa de Ensino Integrado; aquisição de equipamentos para a APAE Mauá com R$ 200 mil em emendas; Carreta da Mamografia; e cobertura de quadras em escolas estaduais, incentivando o esporte.