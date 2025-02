Deputada Carla Morando destina R$ 2 milhões em emendas para atender as cidades de Diadema e São Caetano do Sul

Em visita às cidades de Diadema e São Caetano do Sul nesta sexta-feira (14/02), a deputada estadual Carla Morando anunciou a destinação emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para cada município. Serão ao todo R$ 2 milhões em recursos que serão utilizados para melhorias que contribuirão para a qualidade de vida da população.

A primeira reunião ocorreu na Prefeitura Municipal de Diadema, onde a deputada se encontrou com o prefeito Taka Yamauchi e o vereador Talabi Fahel. Durante a audiência, Carla Morando destacou a importância dos investimentos, especialmente para o setor da saúde. “Fico feliz em anunciar a destinação de recursos essenciais para a saúde de Diadema, uma cidade que merece cada vez mais investimentos para proporcionar atendimento digno e qualidade de vida aos moradores”, afirmou a deputada.

O prefeito de Diadema Taka Yamauchi recebeu nesta sexta-feira, a deputada Carla Morando. Divulgação

O prefeito de Diadema ressaltou o impacto positivo do repasse. “A deputada Carla Morando trouxe-nos uma excelente notícia: R$ 1 milhão será investido na saúde, um setor prioritário para a nossa população. Muito obrigado”, disse Taka Yamauchi. O vereador Talabi Fahel também celebrou a iniciativa: “Obrigada, Carla, por atender nosso pedido e garantir essa emenda que contribuirá para importantes ações em prol dos munícipes de Diadema”.

Em seguida, a deputada esteve no Paço Municipal de São Caetano do Sul, onde foi recebida pelo prefeito Tite Campanella. No encontro, Carla reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do município e região. “Tenho um carinho especial por São Caetano, cidade onde nasci e que faz parte da minha história. Assim como em São Bernardo e em todas as cidades paulistas, sigo trabalhando para garantir mais recursos e avanços que beneficiem nossa gente”, afirmou.

O prefeito Campanella também comemorou a notícia. “Recebi com muita honra e alegria a visita da deputada, que trouxe a excelente notícia da destinação de R$ 1 milhão para São Caetano. Carla, muito obrigado pelo apoio”, declarou.

Carla Morando é uma das principais interlocutoras entre o Governo do Estado e os municípios do Grande ABC. Até o momento, já conquistou R$ 2 bilhões em investimentos para a região, incluindo emendas parlamentares impositivas e voluntárias, além de articulações junto ao governador Tarcísio de Freitas. Em 2025, a deputada tem intensificado sua atuação junto aos prefeitos que iniciam seus mandatos, fortalecendo o trabalho em prol do crescimento e do bem-estar da população do ABC Paulista.