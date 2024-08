Cardeal José Tolentino Mendonça visita São Paulo

O Cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé, estará em visita a São Paulo entre os dias 18 e 20 de agosto, para uma programação de celebrações e eventos acadêmicos.

Natural da Ilha da Madeira, em Portugal, o Cardeal Tolentino tem 58 anos e foi ordenado sacerdote em 1990. Teólogo e poeta, é também considerado uma das vozes mais originais da literatura portuguesa contemporânea e reconhecido como um eminente intelectual católico.

Em 2004, tornou-se o primeiro diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa voltado para a promoção do diálogo entre a Igreja e o meio cultural nacional.

Em 2011, o Papa Bento XVI o nomeou consultor do então Pontifício Conselho para a Cultura, cargo renovado pelo Papa Francisco em 2016.

Na Quaresma de 2018, Tolentino foi convidado por Francisco para orientar o retiro dos membros da Cúria Romana. As suas reflexões foram publicadas sob o título “Elogio da Sede”, com prefácio do próprio Pontífice.

Em junho desse mesmo ano, o Santo Padre o nomeou Arquivista e Bibliotecário da Santa Sé, conferindo-lhe a dignidade de Arcebispo. Em 2019, tornou-se cardeal da Igreja.

Em setembro de 2022, o Papa nomeou o Cardeal Tolentino Prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, organismo da Santa Sé criado a partir da recente reforma da Cúria Romana, agregando a antiga Congregação para a Educação Católica e o Pontifício Conselho para a Cultura.

Esse dicastério é constituído pela Seção de Cultura, dedicada à promoção da cultura, animação pastoral e valorização do patrimônio cultural, e a Seção de Educação, que desenvolve os princípios fundamentais da educação com referência às escolas, aos e institutos eclesiásticos de ensino superior e de investigação e é competente para os recursos hierárquicos nestas matérias.

Entre as dezenas de livros publicados, destacam-se “Se eu quiser falar com Deus”, “Metamorfose Necessária”, “Rezar de Olhos Abertos”, “A Mística do Instante” e “Nenhum caminho será longo”, entre outros.

PROGRAMAÇÃO

19/08 – Segunda-feira

8h30 – Missa Solene e Conferência:

75 anos de criação da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção da PUC-SP

10 anos de criação da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo

Local: Paróquia Imaculada Conceição/Campus Ipiranga PUC-SP (Avenida Nazaré, 993 – Ipiranga)

15h – Encontro fechado com os representantes de colégios, escolas e outras instituições católicas de educação e pastoral universitária, na Faculdade Santa Marcelina, em Perdizes.

20/08 – Terça-feira

8h – Santa Missa na Paróquia Imaculado Coração de Maria – PUC-SP

Local: Campus Monte Alegre, Rua Monte Alegre, 948 – Perdizes

10h – Encontro com personalidades de Universidades e do Mundo da Cultura

Palestra do Cardeal José Tolentino Mendonça

Interação com os participantes

Local: TUCA (Rua Monte Alegre, 1024, Perdizes)

11h45 – Encontro com a Imprensa

Local: Sala anexa no TUCA