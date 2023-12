Caravana do Esporte chega à Diadema

Diadema vai receber, dias 5, 6 e 7 de dezembro, a Caravana do Esporte, que oferece, gratuitamente, brincadeiras e jogos esportivos para alunos da rede pública municipal e de escolas de futebol da Prefeitura, além de formação para professores. O evento acontece no Parque Ecológico Eldorado (Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 145 – Eldorado), em dois horários, manhã e tarde.

A Caravana do Esporte tem o apoio da Prefeitura de Diadema e é realizada, em parceria com o UNICEF, pelo Instituto Esporte & Educação, instituição que tem como meta colaborar para o desenvolvimento do esporte na educação.

São esperadas cerca de 1,5 mil crianças nos três dias de Caravana, que leva aos municípios atendidos um time de especialistas em educação e esporte e tem, ainda, a participação voluntária de atletas convidados, que visitam o espaço e brincam com as crianças.

Em Diadema, o convidado especial será Arthur Zanetti, atleta campeão olímpico e mundial em argolas. Ele é o primeiro brasileiro e latino-americano a conquistar uma medalha olímpica de ouro, em 2012, em qualquer das categorias da ginástica artística.

Também estarão na Caravana do Esporte atletas de equipes da Diadema, como do time de handebol feminino adulto e do basquete adulto masculino.

Além de oferecer atividades lúdicas às crianças, também haverá a capacitação de professores. A ideia é que os docentes incorporem a suas práticas pedagógicas os princípios que norteiam a metodologia do Esporte Educacional.

De acordo com a secretária de Esporte e Lazer, Luciana Avelino, o poder público tem o dever de incentivar todas as parcerias que possam beneficiar os munícipes de alguma maneira. “A Caravana é um evento que mistura atividades lúdicas e gratuitas às crianças e formação aos educadores, sempre com essa ideia de que o esporte é uma ótima ferramenta para promover cidadania. Ou seja, tem tudo a ver com a nossa forma de entender as práticas esportivas e sua importância”, afirma.

Ainda segundo a secretária, o recente título obtido por Diadema de Cidade Sul-Americana do Esporte, concedido pela Associação das Capitais e Cidades Europeias do Esporte (ACES), permite ao município atrair grandes eventos esportivos.