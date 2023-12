Caravana do Esporte chega a Diadema e atende a 1.400 crianças a partir desta terça-feira

Entre esta terça-feira (5) e quinta-feira (7), a Caravana do Esporte, do Instituto Esporte e Educação (IEE), estará em Diadema, na Grande São Paulo. Ao longo dos três dias, serão realizadas atividades gratuitas voltadas a estudantes e professores da Rede Municipal de Educação da Secretaria Municipal de Educação, assim como participantes dos programas esportivos da Secretaria Municipal de Esportes, com apoio da Prefeitura Municipal de Diadema.

São esperadas 1.400 crianças nas estações esportivas organizadas pelo projeto e 110 educadores participantes de programas das secretarias de Educação e Esportes. O Parque Ecológico Fernando Vitor de Araújo Alves – Pq. do Eldorado foi o local escolhido para montar a Arena da Caravana do Esporte em Diadema.

O projeto leva, gratuitamente, aos municípios atendidos, um time de especialistas em esporte educacional para ações que visam atender diretamente, com atividades de esporte educacional, crianças e adolescentes da rede pública municipal. O Projeto é realizado a partir do apoio de Mastercard e Vale, via Lei de Incentivo ao Esporte/Ministério do Esporte/Governo federal.

Além disso, a Caravana do Esporte qualifica a prática pedagógica de esporte educacional de educadores atuantes nas secretarias de Educação e Esportes, bem como mobiliza e articula com o poder público municipal ações para garantir o direito ao esporte a todas as crianças.

“O projeto viaja o Brasil desde 2005, em parceria com o UNICEF, aplicando e transferindo tecnologias sociais e educacionais inclusivas, a partir de metodologias ativas conectadas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS/ONU”, destaca Alexandre Arena, coordenador pedagógico do Instituto Esporte e Educação.

Atletas convidados visitam a Arena Caravana – Para mostrar a importância do esporte no desenvolvimento das crianças, atletas convidados participam voluntariamente da ação do projeto. Estarão na Caravana do Esporte, em Diadema, diversos jogadores do município.

Dayane, atleta da seleção brasileira de Handebol/ Divulgação

Destaque para o medalhista de ouro e campeão mundial da ginástica (argolas) Arthur Zanetti, que estará nesta terça-feira (5), à tarde, e a atleta olímpica do handebol, Dayane da Rocha, que é de Diadema, jogando pela Metodista (SBC) e Pinheiros. Ela participará da abertura e das atividades com as crianças. Dayane esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio (10º lugar) e de Londres (6º lugar). Com títulos paulistas e brasileiros, é campeã pan-americana e tem conquistas na Liga da Kosovo e na Liga da Macedônia.

Participam da etapa de Diadema da Caravana, também, jogadoras de futebol feminino da Favela do Campanário, campeãs da Taça das Favelas, ao lado de integrantes do time de basquete feminino da cidade, assim como atletas do vôlei feminino Sub-19 e do vôlei masculino Sub-17.

Programação da Caravana do Esporte em Diadema

Arena Caravana – Parque Ecológico Fernando Vitor de Araújo Alves – Pq. do Eldorado, localizado na Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 145, Bairro Eldorado.



5, 6 e 7 de dezembro – 8h às 17h – Atividades de esporte para estudantes das escolas municipais, na Arena da Caravana.

5 de dezembro – 9h – Cerimônia de abertura na Arena da Caravana do Esporte.

5, 6 e 7 de dezembro – 8h às 17h – Curso de formação para profissionais da Secretaria Municipal da Educação e Esportes na Sala Multiuso do Parque Ecológico. Turmas manhã e tarde: Pedagogia do Esporte Educacional e vivências sobre autismo e inclusão.

7 de dezembro – 11h e 16h30 – Encerramento da formação presencial – Local: Sala da Formação.