Caravana AgroMulher inicia jornada 2025 com workshop em Ribeirão Preto

O movimento Caravana AgroMulher, que busca fortalecer a liderança feminina no agronegócio, inicia sua edição 2025 com um workshop especial em Ribeirão Preto. O evento será realizado no dia 17 de dezembro (terça-feira), no Dabi Business Park, e servirá como prévia do encontro nacional programado para o dia 20 de junho de 2025, em Piracicaba.

A caravana faz parte do projeto de eventos presenciais do AgroMulher, um clube voltado para o desenvolvimento de carreira e negócios para mulheres e empresas do agronegócio e que em 2024 chegou a um público de cerca de 1.200 pessoas em dez eventos presenciais e on-line.

O workshop em Ribeirão Preto deve reunir cerca de 150 mulheres, entre profissionais do agro, gestoras e lideranças. A programação inclui a apresentação da proposta da Caravana AgroMulher e três palestras temáticas com lideranças de destaque no setor.

Palestrantes

Camila Pennink, head de Marketing na BP Agro e pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV, abordará o tema “Posicionamento de Marca que Impacta”. Para ela, o movimento se diferencia pelo caráter transformador. “O AgroMulher me atraiu pelo propósito genuíno de transformar mulheres através do conhecimento e me fez ficar pelo alto nível de excelência com que as ações são conduzidas. Cada conteúdo gera um estímulo imediato para pensar e agir de forma diferente, impulsionando evolução e realização”, destaca Camila.

Flávia do Val, engenheira agrônoma, fundadora e CEO da Akaiá Food Factory, com 24 anos de experiência no setor e 12 dedicados ao ESG, falará sobre “Gestão Estratégica e Sustentabilidade”. Flávia destaca a importância do ambiente colaborativo proporcionado pelo grupo: “Sou muito orgulhosa de participar desta frente que é o AgroMulher. Há um senso de comunidade e ajuda mútua que dissemina conhecimento de alto nível e conecta profissionais com empresas, promovendo crescimento e oportunidades reais para as mulheres do agro”.

Já Vanessa Sabioni, head de Marketing, Comunicação e Educação no AgroMulher Clube, engenheira agrônoma e mestre em Fitopatologia, trará a palestra “Liderança de Impacto no Agro”, ressaltando o compromisso do evento com a formação de lideranças femininas. “A Caravana AgroMulher é um projeto que chegou para ficar. Com uma proposta inovadora de desenvolver lideranças femininas estratégicas e de impacto, o evento traz uma transformação positiva para o agronegócio, inspirando horizontes sustentáveis e fortalecendo o protagonismo das mulheres no setor”, comenta Vanessa.

O workshop também contará com um painel especial em que as palestrantes compartilharão suas trajetórias, desafios e conquistas, oferecendo inspiração e conhecimento prático para as participantes. As inscrições são limitadas e gratuitas e podem ser feitas pelo link clicando aqui.

Workshop Caravana AgroMulher 2025

Data: 17 de dezembro de 2024 (terça-feira), das 14h às 18h

Local: Dabi Business Park (rua General Augusto Soares dos Santos, 100, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto/SP)

Programação:

14h: Credenciamento

14h30: Abertura

14h45: Palestras temáticas:

Liderança de Impacto no Agro – Vanessa Sabioni

Gestão Estratégica e Sustentabilidade – Flávia do Val

Posicionamento de Marca que Impacta – Camila Pennink

16h45: Painel com as palestrantes

18h: Coffee e Networking

Inscrições limitadas e gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/workshop-gestao-e-lideranca-estrategica-no-agronegocio-lancamento-da-caravana-agromulher-2025/2757249