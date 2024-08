Carapicuíba recebe capacitação paralímpica para profissionais de educação física

A partir desta terça-feira (6), o Governo de São Paulo oferecerá o curso gratuito do Programa de Desenvolvimento Paralímpico no município de Carapicuíba. A formação ocorre entre 20 e 23 de agosto, no Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura (CEEAC) Planalto.

Iniciativa das secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes, o projeto conta com 200 vagas destinadas a professores de educação física das redes pública e privada, alunos de graduação do último ano de educação física e profissionais envolvidos com atividades esportivas (clubes, entidades e associações).

Nos quatro dias do programa, que na última semana foi sediado em Itapeva, os alunos recebem capacitação técnica, teórica e prática de paradesporto em oito modalidades, divididas em duas grades distintas que podem ser escolhidas pelo participante. Os profissionais poderão beneficiar mais de 23,8 mil pessoas com deficiência que representam cerca de 6,5% da população da cidade da Grande São Paulo.

Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência destaca: “Incluir a pessoa com deficiência no esporte é essencial, pois envolve questões fundamentais de saúde, inclusão e integração social. Nesse sentido, a capacitação, ao promover o ensino do paradesporto, colabora para incentivar a prática entre os jovens.”

Interessados podem se inscrever pelo site paralimpico.com.br ou presencialmente no local do curso no decorrer das aulas, a depender da disponibilidade. Os participantes serão certificados no final da qualificação.

Serviço

Programa de Desenvolvimento Paralímpico em Carapicuíba

Inscrições: https://paralimpico.com.br/

Data: 20/08 a 23/08

Local: CEEAC Planalto – Estrada do Jacarandá, 2879 – Altos da Santa Lúcia – Carapicuíba – SP

Confira a agenda:

São Paulo (Zona Sul) – 26/08 a 29/08

São Sebastião – 03/09 a 06/09

Ribeirão Preto – 10/09 a 13/09

Cajati – 17/09 a 20/09

Piracicaba – 24/09 a 27/09

Itanhaém – 01/10 a 04/10

São José do Rio Preto – 22/10 a 25/10