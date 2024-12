Car Racing Sterling anuncia entrada na Stock Car e terá Rafael Reis entre os pilotos

Uma das mais vitoriosas equipes do kartismo brasileiro, a Car Racing Sterling prepara seu novo passo para a temporada 2025 do esporte a motor. O time liderado por Leandro Reis, que estreou no automobilismo neste ano com a Turismo Nacional, terá uma equipe na Stock Car. Além disso, a revelação Rafael Reis será um dos pilotos do time.

A Car Racing Sterling acumula títulos nacionais no kart e vitórias nas 500 Milhas de Kart, e teve uma temporada de estreia das mais fortes no automobilismo, acumulando triunfos na Turismo Nacional com Rafael Reis. O novo desafio da equipe na principal categoria do automobilismo brasileiro chega em conjunto com a entrada da nova geração de carros SUV a partir do ano que vem.

“Estamos felizes de dar mais um passo no automobilismo com a chegada da Car Racing Sterling à Stock Car. Nós estruturamos o time ao longo dos anos para chegar nesse momento e é uma alegria ver que tudo deu certo. Teremos o Rafa Reis como um de nossos pilotos e agora vamos trabalhar para fazermos a melhor estreia possível no ano que vem”, disse Leandro Reis, chefe da Car Racing Sterling.

A mais nova equipe da Stock Car foi escolhida no draft pela Toyota e utilizará o modelo Toyota Corolla Cross a partir de 2025. Lincoln Oliveira, controlador da Vicar, empresa promotora da Stock Car, enalteceu a chegada do novo time.

“Ficamos muito felizes com a entrada da Car Racing na Stock Car, reforçando a confiança de mais uma equipe em nosso novo projeto a partir de 2025. Nós conhecemos de perto a total competência e capacidade do time na base do automobilismo, com dezenas de títulos paulistas e brasileiros no kart e nas 500 Milhas, e já estreando com vitórias neste ano na Turismo Nacional. Tenho certeza de que este é apenas o início de mais uma jornada de sucesso da Car Racing, agora na principal categoria do automobilismo brasileiro”, disse Oliveira.

A próxima temporada da Stock Car contará com 12 etapas, sendo a primeira delas marcada para o dia 4 de maio. A Vicar, promotora da categoria, ainda revelará as praças por onde o campeonato vai passar no ano que vem.