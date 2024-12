Gabriel Casagrande é tricampeão da Stock Car Pro Series

É de Gabriel Casagrande o título de campeão da Stock Car Pro Series na temporada 2024. O piloto da A.Mattheis Vogel confirmou a conquista na tarde deste domingo (15/12) de disputa da corrida principal válida pela Super Final BRB, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em São Paulo. O paranaense precisava somente de um sétimo lugar, independente do resultado dos demais finalistas, para consolidar a conquista, foi além e cruzou a linha de chegada na terceira posição, atrás somente de Felipe Massa (TMG Racing) e de Guilherme Salas (KTF), o último piloto a vencer na “era Sedan” de carros da categoria.

Com 29 anos, nove meses e 25 dias, Casagrande é o mais jovem competidor da história a alcançar o feito de ser tricampeão da Stock Car. Paranaense de Francisco Beltrão, criado em Pato Branco e residente em Curitiba, Gabriel pavimentou sua campanha com desempenho, regularidade e uma arrancada de destaque no segundo semestre. Com o Chevrolet Cruze #83 preparado pelo time liderado por Mauro Vogel e Andreas Mattheis, Casagrande conquistou duas vitórias — em Goiânia e Buenos Aires —, seis pódios, uma pole e faturou uma vez o troféu Vivo Man of the Race de maior pontuador de etapa.

Ao longo da sua carreira na Stock Car, iniciada em 2014, Gabriel já conquistou 12 vitórias, 45 pódios, nove poles e 12 voltas mais rápidas em 241 corridas disputadas. O piloto repetiu 2021 e 2023 e levantou novamente o Troféu dos Campeões.

Exausto e exultante, Casagrande pronunciou suas primeiras palavras como tricampeão. “Sou muito feliz e muito novo ainda, antes dos 30 anos e já conquistar o terceiro título. Sou muito feliz onde estou e só tenho de agradecer a todos os fãs, patrocinadores, amigos, família, todos os que participam disso, minha equipe e a Stock Car, que faz esse show acontecer”.

“Temos muito a mostrar. Esse ano foi muito competitivo, todos tiveram problemas, então nos desdobramos para chegar aos resultados. Agora sou o mais jovem tricampeão, empato com o Ângelo Giombelli como o paranaense com mais títulos, mas quero ultrapassá-lo e buscar mais no futuro. Podem esperar que o Gabriel vai ficar aqui por muitos e muitos anos, e sempre brigando lá na frente”, acrescentou.

2024 representou também a melhor campanha de Felipe Massa na Pro Series. Depois de uma forte reta final de temporada no ano passado, o ex-Fórmula 1 deu sequência à boa fase na abertura do campeonato que se encerrou neste domingo, marcou uma vitória — no Velocitta —, sete pódios e fechou sua campanha como vice-campeão.

Massa, aliás, foi um dos pilares da jornada da TMG Racing. O time sediado em Americana, interior de São Paulo, contou ainda com Rafael Suzuki, que inclusive chegou a liderar o campeonato, e colocou seus dois pilotos entre os finalistas de 2024. Thiago Meneghel subiu ao topo do pódio para comemorar o título de campeão por equipes na Stock Car.

A prova final de 2024 também marcou muitas despedidas. Daniel Serra e Ricardo Maurício, por exemplo, encerraram ciclo vitorioso com a Eurofarma RC, enquanto Felipe Fraga finalizou sua passagem pela Blau Motorsport. Gaetano Di Mauro deixa a Cavaleiro, onde faturou três vitórias neste ano que representa o fim de uma era. Os carros sedans que marcaram a história da Stock Car desde seu nascimento, em 1979, saem de cena e vão dar lugar aos novos “SUVs”, na esteira de uma revolução que promete ser um divisor de águas no automobilismo brasileiro a partir de 2025 e terá no grid Chevrolet, Toyota e Mitsubishi com seus modelos Tracker, Corolla Cross e Eclipse Cross, respectivamente.

Como foi a corrida — Gabriel Casagrande largou na primeira fila com a necessidade de um sétimo lugar para conquistar o título. O paranaense abriu a prova logo atrás do pole Guilherme Salas e foi conservador ao evitar disputa com Julio Campos, que fez a ultrapassagem logo nos primeiros metros. Destaque para Rubens Barrichello, que escalou o pelotão com uma grande primeira volta e saiu de 20º para cruzar a linha de chegada em 13º.

O segundo pelotão teve Felipe Massa à frente em uma batalha com outros tantos finalistas: Felipe Baptista, Dudu Barrichello e Ricardo Zonta estavam logo atrás, e Arthur Leist e Rafael Suzuki entre eles, além de Cesar Ramos fechando o top-10.

A abertura da janela de pit-stops culminou com escapada de Julio Campos em razão de um pneu furado, o que praticamente decretou o fim das suas chances de título. Na sequência, Salas e Felipe Baptista foram aos boxes, enquanto Casagrande seguiu com estratégia diferente e ficou na pista por mais algumas voltas.

Casagrande voltou do seu pit-stop atrás de Massa e Felipe Baptista, que assumiu a segunda posição depois do fechamento da janela de paradas obrigatórias. Guilherme Salas retomou a liderança e partiu em definitivo para sua terceira vitória na Stock Car.

O top-5 nas voltas finais tinha Salas na frente, seguido por Felipe Baptista, Massa, Casagrande e Suzuki. Dudu Barrichello aparecia na sexta colocação, enquanto Zonta era o sétimo. Daniel Serra, Arthur Leist e Cesar Ramos permaneciam na relação dos dez primeiros.

Mas a reta final de prova e de campeonato reservou revés a Felipe Baptista, que perdeu performance e muitas posições. Em contrapartida, a prova viu a ascensão de Daniel Serra, com forte ritmo de corrida, assim como Dudu Barrichello e Ricardo Maurício, que entraram no grupo dos melhores colocados.

De ponta a ponta, Gui Salas fechou um grande fim de semana de pole position com vitória na corrida principal, em desfecho de temporada dos mais positivos. Felipe Massa concluiu sua melhor campanha na Stock Car com a segunda colocação. E Casagrande cruzou a linha de chegada em terceiro, resultado mais que suficiente para assegurar seu terceiro título na Stock Car.

Festa em Interlagos — Guilherme Salas venceu pela primeira vez em Interlagos e fechou com ‘chave de ouro’ a temporada ao mesmo tempo em que tem horizontes ainda indefinidos para 2025.

“Primeiramente, quero agradecer a toda a equipe e a todos os mecânicos. Nosso carro estava ‘animal’. Consegui colocar um ritmo absurdo desde a primeira volta. Por enquanto, estou desempregado, mas espero estar aqui no ano que vem. Hoje é só comemorar”, disse o piloto natural de Jundiaí (SP).

Por sua vez, Felipe Massa comemorou a campanha construída ao longo do ano e creditou seu sucesso em 2024 ao trabalho feito pela TMG Racing.

“Muita alegria pelo trabalho que fizemos na pista neste fim de semana e neste ano. Foi impecável, melhoramos muito, fui Man of the Race em três corridas, e Interlagos é sempre especial. Feliz com a torcida de todo mundo que trabalhou aqui e lutou por esse resultado. Foi uma temporada incrível, sensacional, onde o trabalho foi muito bem feito. Quando temos um trabalho bom, conseguimos fazer um trabalho bem feito, independente da categoria”, afirmou o novo vice-campeão.

Em razão do recurso que tramita no Superior Tribunal de Justiça Desportiva relativo à punição com desclassificação aos carros da TMG Racing (Felipe Massa e Rafael Suzuki) e Crown Racing (Felipe Baptista e Enzo Elias) na etapa do Velopark, a pontuação final do campeonato permanece sub judice.

A “era SUV” que vai marcar a revolução da Stock Car começa com a temporada 2025, com início agendado para os dias 3 e 4 de maio.

Stock Car Pro Series, temporada 2024

Etapa 12, Super Final BRB, Interlagos

Corrida 2, resultado final

1º – Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 31 voltas em 52min37s591

2º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 3s074

3º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 4s570

4º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 11s475

5º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 13s690

6º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 14s972

7º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 17s166

8º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 18s038

9º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 18s162

10º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 18s280

11º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), a 20s556

12º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 23s840

13º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 24s069

14º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), a 27s991

15º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 28s131

16º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 33s091

17º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 36s671

18º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 37s341

19º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 37s707

20º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 43s942

21º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 45s297

22º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 51s169

23º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 53s193

24º – Bruna Tomaselli (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 1min11s076

25º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 1 volta

26º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 7 voltas

27º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 8 voltas

Não completaram

Witold Ramasauskas (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 13 voltas

Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 21 voltas

Classificação do campeonato*

Campeonato de pilotos

1º – Gabriel Casagrande, 926 pontos

2º – Felipe Massa, 885

3º – Dudu Barrichello, 868

4º – Ricardo Zonta, 864

5º – Julio Campos, 835

6º – Felipe Baptista, 806

7º – Rafael Suzuki, 790

8º – Daniel Serra, 779

9º – Bruno Baptista, 767

10º – Thiago Camilo, 710

11º – Enzo Elias, 692

12º – Ricardo Maurício, 687

13º – Felipe Fraga, 685

14º – Rubens Barrichello, 645

15º – Lucas Foresti, 612

16º- Gaetano Di Mauro, 611

17º – Cesar Ramos, 605

18º – Arthur Leist, 604

19º – Nelson Piquet Jr., 591

20º – Guilherme Salas, 585

21º – Zezinho Muggiati, 472

22º – Átila Abreu, 471

23º – Cacá Bueno, 429

24º – Gianluca Petecof, 415

25º – Vitor Baptista, 391

26º – Allam Khodair, 349

27º – Lucas Kohl, 208

28º – Marcos Gomes, 174

29º – Gabriel Robe, 93

30º – Bruna Tomaselli, 21

31º – Luan Lopes, 16

32º – Raphael Teixeira, 7

33º – Witold Ramasauskas, 3

Campeonato por equipes

1º – TMG Racing, 1641 pontos

2º – RCM Motorsport, 1588

3º – A.Mattheis Vogel, 1530

4º – Mobil Ale Full Time, 1498

5º – Eurofarma RC, 1454

6º – Crown Racing, 1453

7º – Pole Motorsport, 1297

8º – Ipiranga Racing, 1293

9º – Cavaleiro Sports, 1180

10º – Blau Motorsport, 1013

11º – Full Time Sports, 987

12º – KTF Racing, 951

13º – KTF Sports, 710

14º – WOKIN Garra Racing, 304

*pontuação extraoficial

Todos os campeões da Stock Car na “era Sedan”

1979 – Paulo Gomes

1980 – Ingo Hoffmann

1981 – Affonso Giaffone Júnior

1982 – Alencar Junior

1983 – Paulo Gomes

1984 – Paulo Gomes

1985 – Ingo Hoffmann

1986 – Marcos Gracia

1987 – Zeca Giaffone

1988 – Fábio Sotto Mayor

1989 – Ingo Hoffmann

1990 – Ingo Hoffmann

1991 – Ingo Hoffmann/Ângelo Giombelli

1992 – Ingo Hoffmann/Ângelo Giombelli

1993 – Ingo Hoffmann/Ângelo Giombelli

1994 – Ingo Hoffmann

1995 – Paulo Gomes

1996 – Ingo Hoffmann

1997 – Ingo Hoffmann

1998 – Ingo Hoffmann

1999 – Chico Serra

2000 – Chico Serra

2001 – Chico Serra

2002 – Ingo Hoffmann

2003 – David Muffato

2004 – Giuliano Losacco

2005 – Giuliano Losacco

2006 – Cacá Bueno

2007 – Cacá Bueno

2008 – Ricardo Maurício

2009 – Cacá Bueno

2010 – Max Wilson

2011 – Cacá Bueno

2012 – Cacá Bueno

2013 – Ricardo Maurício

2014 – Rubens Barrichello

2015 – Marcos Gomes

2016 – Felipe Fraga

2017 – Daniel Serra

2018 – Daniel Serra

2019 – Daniel Serra

2020 – Ricardo Maurício

2021 – Gabriel Casagrande

2022 – Rubens Barrichello

2023 – Gabriel Casagrande

2024 – Gabriel Casagrande