Capital paulista tem início de manhã com tempo abafado

A capital amanhece com poucas nuvens e tempo abafado. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta uma média de 21°C. Imagens do radar meteorológico não indicam áreas de instabilidade sobre a cidade, apenas chuviscos isolados.

No decorrer do dia, ocorrem períodos de melhoria, e o sol pode aparecer entre nuvens. Os termômetros devem registrar máximas de 28°C. A partir do meio da tarde, as instabilidades ganham força, e há condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com elevado potencial para a formação de alagamentos.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista deixará o tempo instável e amenizará o calor dos últimos dias.

Amanhã, sábado (30), segue com tempo instável e chuvas isoladas, que se alternam com períodos de melhoria ao longo do dia. O sol pode aparecer rapidamente entre muitas nuvens, e as temperaturas devem variar entre mínimas de 21°C e máximas de até 27°C.