Capital paulista aplica mais de 100 mil doses de vacinas no Dia D

A Prefeitura aplicou 119.091 doses de vacina no dia D contra a poliomielite e multivacinação, que aconteceu no último sábado (8). Só de poliomielite, foram aplicadas 34.202 doses.

A campanha de combate à poliomielite teve início em 27 de maio e já contabiliza 90.875 doses aplicadas. “A mobilização de equipes para o Dia D é muito importante para elevar a cobertura vacinal. Mais de 35% das vacinas contra a poliomielite aplicadas desde o início da campanha aconteceram no dia 8”, enfatiza Luiz Artur Caldeira, coordenador de vigilância em saúde.

Em 2023 a cobertura vacinal contra a pólio na capital foi de 90,67%. A vacinação é a única forma de prevenção e redução do risco de reintrodução no país do poliovírus, que está eliminado desde 1994 graças às sucessivas campanhas de vacinação.

Multivacinação

O Dia D também foi voltado à aplicação de outros imunizantes, como influenza, que teve 59.651 doses aplicadas, e covid-19, com 3.283. Outras vacinas de rotina contabilizaram 21.955 doses.

De 10 de abril, quando foi iniciada a campanha, até 5 de junho deste ano, a cidade de São Paulo aplicou 1.964.750 doses da vacina contra influenza. As doses aplicadas do imunizante contra a dengue foram 177.749 entre os dias 4 de abril e 6 de junho.

Ações como o Dia D contribuem com a elevação da cobertura vacinal em praticamente todos os imunizantes oferecidos dentro do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde (MS), em um desempenho que reitera o título de São Paulo de “capital mundial da vacina”.