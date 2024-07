Capital paulista amplia vacinação contra HPV para quem faz uso de profilaxia pré-exposição ao HIV

A partir desta sexta-feira (5), a Prefeitura de São Paulo amplia a vacinação contra o HPV (papilomavírus humano), passando a contemplar o público entre 15 a 45 anos de idade que faz uso de PrEP. A profilaxia pré-exposição ao HIV consiste no uso de medicamentos antirretrovirais de modo que, caso haja exposição ao vírus HIV, a pessoa já esteja protegida.

Para se imunizar, é necessário que a pessoa apresente uma comprovação de que faz uso de PrEP, sendo formulário de prescrição do imunizante, prescrição de PrEP, por meio físico ou digital, cartão de seguimento ou medicamento, além de um documento de identificação. O esquema para o público corresponde a três doses. Nos casos de esquema vacinal incompleto, basta completar com o número de doses faltantes, conforme preconizado para cada grupo.

A vacina HPV faz parte do calendário nacional de vacinação e protege contra o papilomavírus humano. As aplicações estão indicadas na rotina dos serviços de saúde para meninas e meninos de 9 a 14 anos de idade, em esquema de dose única. Também está sendo disponibilizada, em caráter temporário, para pessoas de 15 a 19 anos nunca vacinadas (indicação de uma dose única).

Na última quarta-feira (3), o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica sobre a inclusão de pessoas desta faixa etária e que tomam a PrEP no grupo de imunização contra o HPV.

Em situações especiais, a vacina também está indicada para mulheres e homens imunossuprimidos de 9 a 45 anos de idade, em esquema de três doses; vítimas de violência sexual entre 9 e 14 anos de idade em duas doses e de 15 a 45 anos de idade, em três doses do imunizante, assim como pessoas com papilomatose respiratória recorrente (PRR), a partir dos 2 anos de idade, no esquema de três doses. As aplicações ocorrem nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Serviços de Atenção Especializada (SAEs).