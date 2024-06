Cão farejador encontra adolescente com tijolos de skunk dentro de ônibus no interior

Equipes da Polícia Rodoviária, com apoio do canil do 13º Batalhão de Operações Especiais (Baep), apreenderam um adolescente que transportava skunk em tijolos presos por fitas, em suas pernas. O menor estava em um ônibus interestadual na rodovia Orlando Quagliato (SP-327), município de Ourinhos.

Durante patrulha da Operação “Impacto”, com objetivo combater o tráfico de drogas, os policiais do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) abordaram um ônibus vindo do Mato Grosso do Sul, com destino a Campinas.

Ao entrarem no veículo, o cão farejador apontou para a poltrona de um adolescente, de 17 anos, e sua bagagem de mão. Durante a revista pessoal, foram encontrados dois tijolos da droga enrolados nas pernas do menor, e mais quatro em sua bagagem.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ourinhos. O adolescente foi encaminhado à Fundação Casa.