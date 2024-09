Cão farejador ajuda PM a localizar 2 toneladas de maconha escondidas em carga de recicláveis

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na quarta-feira (25), em Ourinhos, no interior de São Paulo. Ele carregava duas toneladas de maconha escondidas em meio a uma carga de recicláveis. A ação contou com o apoio de um cão farejador do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Uma ação conjunta com a Polícia Federal identificou a rota que o motorista do caminhão faria. As equipes da PM passaram a monitorar o trecho e conseguiram localizar o caminhão na Orlando Quagliato.

O motorista foi abordado. A carga foi vistoriada com apoio do cão farejador K9, que detectou a presença de maconha em meio a carga de materiais recicláveis.

Com o auxílio de funcionários e maquinários de uma empresa, os policiais conseguiram retirar o entorpecente escondido. Foram apreendidos 2,5 mil tijolos de maconha. Segundo a equipe, o motorista pegou a carga na cidade de Barracão, no Paraná, e pretendia entregá-la em Nova Odessa, no interior de São Paulo.

As pesquisas por antecedentes criminais apontaram que, em 2022, no Mato Grosso do Sul, o homem desapareceu com uma carga de 42 toneladas de farelo de soja e alegou ter sido vítima de um roubo. O caso é investigado. O motorista foi preso e está à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Ourinhos como tráfico de drogas.