Cantareira Norte Shopping apresenta exposição cultural gratuita de casais famosos das HQs

O Cantareira Norte Shopping, na zona Norte da capital paulista, apresenta aos visitantes nova mostra cultural gratuita que promete envolver crianças e adultos, especialmente os apaixonados por histórias em quadrinhos. Ainda dentro do mês dos Namorados, os casais Margarida e Pato Donald, Popeye e Olívia Palito, Luluzinha e Bolinha, Homem-Aranha e Lois Lane são alguns dos personagens retratados na exposição Os Namorados nos Quadrinhos, que ficará em exibição até 14 de julho no empreendimento.

A exposição é composta por 16 artes coloridas que narram a trajetória e as aventuras amorosas dos personagens das HQs. Organizada por Franco de Rosa, com edição e arte de Daniel de Rosa a mostra é inspirada no seu livro Splish! Splash! – Os Enamorados dos Quadrinhos.

A exposição Os Namorados nos Quadrinhos está aberta ao público no piso térreo do shopping, durante o horário de funcionamento do empreendimento, oferecendo aos fãs de quadrinhos uma oportunidade de conhecer novas histórias sobre os personagens que fizeram parte da infância de muitos adultos ou relembrar momentos icônicos.

“Aproveitamos o mês dos Namorados, junho, para promover este evento e atrair muitos visitantes pelas histórias românticas e memórias afetivas, já que os quadrinhos fizeram e ainda fazem parte da vida de muitas famílias”, comenta Elizabete Henriques, gerente de marketing do Cantareira Norte Shopping.

Exposição Os Namorados nos Quadrinhos no Cantareira Norte Shopping

Gratuita

Quando: de 14 de junho a 14 de julho

Horário: horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h

Onde: piso térreo

Cantareira Norte Shopping

Horários do shopping: aberto diariamente das 10h às 22h

Telefone do shopping: 11 3090-8100

Redes sociais Instagram e Facebook: @cantareiranorteshopping

Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba