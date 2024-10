Câncer de mama: SP lança campanha de conscientização sobre importância do diagnóstico precoce

O Governo de São Paulo lança nesta semana uma campanha institucional para a conscientização sobre a importância da realização do exame de mamografia para a detecção precoce do câncer de mama. A campanha faz parte das ações voltadas para o outubro rosa, que aborda sobre a necessidade de prevenção e diagnostico, reduzindo a taxa de mortalidade por câncer.

Com o slogan “Juntas, vencendo o câncer de mama”, as peças publicitárias trazem exemplos de mulheres que realizaram o exame e venceram a doença. Um dos exemplo do vídeo é a ex-jogadora de futebol Bel, que atuou na seleção brasileira nas décadas de 1980 e 1990.

Os vídeos convidam as mulheres a buscar o diagnóstico precoce por meio do programa Mulheres de Peito do Governo de SP, que ofertam exames gratuitos de mamografia e sem pedido médico para quem tem de 50 a 69 anos, seja por meio de carretas móveis que percorrem o estado ou pelo agendamento no 0800 7790000 para a realização do exame mais próximo da sua residência. As ações do Outubro Rosa estão disponíveis no site https://www.outubrorosa.sp.gov.br.

As peças serão veiculadas nos principais canais abertos e fechados, rádios, portais de notícias e rede sociais. Além disso, haverá formatos especiais de mídias OOH (out-of-home) em relógios de rua, pontos de ônibus, painéis dos trens e metrôs, academias, salões de beleza, além de vídeos de influenciadoras digitais. A campanha foi desenvolvida pela Secretaria de Comunicação e a agência Lew’Lara\TBWA.

SP por Todas

Todas as ações fazem parte do São Paulo por Todas, um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponíveis para elas.

Confira no Portal da Mulher Paulista as políticas públicas estruturadas e entregues para que as mulheres de São Paulo estejam seguras, saudáveis e conquistem sua liberdade financeira.