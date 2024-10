Canal Desaparecidos ajuda ONG para ação de Dia das Crianças

12 de outubro, data especial cheia de surpresas e diversão, mas que pode ser apenas mais um dia comum para aquelas famílias que não possuem condições de proporcionar isso às suas crianças. É por isso que a ONG, Polo Cultural Lar Maria e Sininha promove anualmente uma ação especial para esse dia no bairro Jardim Mata Virgem, na zona sul de São Paulo, atendendo mais de 2.000 pessoas na região. O Canal Desaparecidos , canal do youtube com mais de 120 mil inscritos, todos os anos ajuda com divulgação gravando alguns vídeos, além de ajudar na campanha de arrecadação. Esse ano não está sendo diferente.

O evento beneficia tanto as crianças, quanto as famílias, já que neste dia são servidos café da manhã e almoço para todos. Além disso, são distribuídos presentes aos pequenos, com uma programação super divertida o dia todo, com brincadeiras e atividades.

Uma grande equipe de 150 voluntários se mobiliza para garantir esse dia especial, sendo um deles o Canal Desaparecidos. O canal trabalha em prol dos direitos humanos, voltado para a pauta dos desaparecidos. Anderson Jesus, produtor e diretor audiovisual, além de criador do Desaparecidos, trabalha com essa pauta há mais de 10 anos, e também usa seu trabalho no audiovisual para ajudar a divulgar causas sociais em diferentes áreas. Ainda esse mês, ele irá trazer para o canal uma entrevista com a diretora da ONG para ela falar tanto sobre o projeto do Dia das Crianças, quanto sobre a organização em si. “O evento é sempre muito especial todos os anos, nós conseguimos ver a felicidade das crianças e das famílias de longe. Ajudar essa causa não tem preço!”, conta Anderson.

O audiovisual como um todo pode trazer um grande impacto para essas campanhas, fazendo toda a diferença na divulgação e dando mais visibilidade. Por meio de vídeos, mais pessoas podem ter acesso à causa e se sensibilizar. Anderson usa o seu trabalho justamente para dar voz às pautas sociais que precisam ser conhecidas, sendo o evento do Dia das Crianças uma delas.

O bairro que faz divisa com Diadema é uma área muito vulnerável, portanto, ações como essa são as que fazem com que famílias moradoras da região consigam proporcionar um dia divertido e memorável não só para as crianças, mas para todos. “Os voluntários são muito importantes para a realização do evento, sem eles nada aconteceria”, comenta Luciana Bispo, presidente da ONG Maria e Sininha.