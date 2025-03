Campo sintético da Vila Mercedes recebe a primeira grande manutenção em quase 10 anos

Um dos mais importantes palcos do futebol amador de Mauá está passando por sua primeira grande manutenção em quase 10 anos. A Prefeitura, em parceria com empresas privadas, está promovendo uma série de melhorias no Campo Distrital Maria Célia de Souza, que foi reinaugurado em julho de 2016 após uma profunda reforma.

As intervenções incluem a substituição da grama sintética nas pequenas áreas, pintura da arquibancada e dos bancos de reservas, manutenção dos alambrados e portões, além da reparação das traves e instalação de novas redes. As melhorias visam oferecer condições adequadas para os atletas e a comunidade local, que fazem uso frequente do espaço.

Em média, mais de 50 atividades esportivas ocorrem mensalmente no local. O Campo Distrital Maria Célia de Souza sedia treinamentos do Mauá Futebol Clube em diversas categorias, além de uma escolinha de futebol e outras atividades voltadas à comunidade.

“Essa conquista só foi possível graças ao compromisso da gestão em aprimorar nossos espaços e às parcerias, que têm sido fundamentais para valorizar esse campo tão importante para a comunidade. Agradeço a todos os envolvidos nesse trabalho e reafirmo nosso compromisso de seguir investindo no esporte de Mauá, promovendo mais qualidade de vida e oportunidades para nossa cidade”, declarou Marcio Bertucci, secretário de Esportes e Lazer.

Desde 2021, a Prefeitura de Mauá tem mantido um programa contínuo de recuperação das áreas de esportes e lazer da cidade. Dentre as principais reformas, destacam-se o Ginásio Atílio Damo, na Vila São João, e a quadra da rua Ariosto da Silva Lázaro. Outros locais esportivos também receberam melhorias, como o Ginásio Profª Berenice Rumiko Endo, os ginásios Celso Daniel, Fernando Conceição e Élio Bernardi, bem como as quadras Karol Brasil de Melo, do CMEC Parque das Américas e da Praça Elziro Tozzato, no Jardim Itapeva.

Adicionalmente, a Prefeitura reformou uma quadra no Zaíra, localizada na rua Sebastião Antonio da Silva, e mais duas no Jardim Pajussara e na Vila Santa Cecília. Dois campos de futebol, o Campo Distrital José Pires de Arruda, na Vila Assis Brasil, e o Campo Marcelo Quirino, conhecido como Arena Bordô, no Jardim Itapeva, também ganharam gramado sintético, garantindo uma infraestrutura moderna e adequada para os praticantes do esporte.