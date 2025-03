Campinas retoma vacinação contra covid-19 nesta sexta (14)

A cidade de Campinas, em São Paulo, está se preparando para reiniciar a vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira, dia 14. A Secretaria de Saúde local anunciou a disponibilidade de 5,2 mil doses da vacina Moderna JN.1, destinadas a grupos prioritários definidos pela pasta.

Os beneficiários incluem pessoas acima de 60 anos e indivíduos imunocomprometidos, que receberão uma dose a cada seis meses. Gestantes poderão se vacinar em qualquer fase da gestação, com a possibilidade de receber a vacina no puerpério caso não o façam durante a gravidez. Além disso, a vacinação está disponível para aqueles que residem em instituições de longa permanência e seus funcionários, indígenas, ribeirinhos, quilombolas e puérperas, todos com doses anuais.

Outros grupos elegíveis incluem trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, indivíduos com comorbidades, pessoas privadas de liberdade maiores de 18 anos e funcionários do sistema prisional. Adolescentes e jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua também têm direito à vacina anualmente.

A administração municipal ressaltou que alguns centros de saúde ainda possuem vacinas disponíveis para crianças entre 6 meses e 4 anos. Para essas faixas etárias, assim como para idosos e gestantes, a vacinação contra a Covid-19 faz parte do calendário regular de imunização.

Importante destacar que indivíduos de outras idades que pertencem aos grupos prioritários por estarem em maior vulnerabilidade ou apresentarem condições que aumentam o risco de formas graves da doença também devem se vacinar. Até o começo do ano de 2025, a Covid-19 já havia causado 13 óbitos na metrópole.

A Secretaria de Saúde informou que, caso haja disponibilidade de vacinas atualizadas para novas cepas do vírus, será recomendado um intervalo de três meses após a última dose recebida da formulação anterior antes da aplicação das novas vacinas.

Pessoas entre 5 e 59 anos que nunca foram vacinadas e não se enquadram nos grupos prioritários terão a oportunidade de receber uma dose da vacina também.

Para mais informações sobre os endereços e contatos dos postos de saúde onde as vacinas estarão disponíveis, acesse o site oficial da Secretaria de Saúde.