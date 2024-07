Campeonato de Limpadores de Vidros atrai visitantes na Higiexpo 2024

A 28ª edição da Higiexpo será palco do Campeonato Nacional de Limpadores de Vidros nos dias 13 a 15 de agosto de 2024. A competição visa promover a categoria profissional de limpadores de vidros e reconhecer os melhores profissionais do mercado. Pela primeira vez, esta edição do campeonato contará com categorias separadas para limpadores do sexo feminino e masculino. Inspirado em competições semelhantes realizadas nos Estados Unidos e Europa, o torneio contará com três folhas de vidro, cada uma com 1.15×1.15, que deverão ser perfeitamente limpas no menor tempo possível durante a feira promovida Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional

Os participantes terão três chances de executar os movimentos para a limpeza, que deve ser efetuada rapidamente e da forma mais eficaz. Detalhes no vidro que, porventura, ficarem sem limpeza farão com que o participante perca pontos no torneio. Os três primeiros colocados de cada dia estarão classificados para a disputa final, a ser promovida no último dia da feira. O grande vencedor representará o Brasil no Campeonato Mundial dos Limpadores de Vidro.

“Essa é uma chance de reconhecer o trabalho de profissionais especializados que se dedicam à limpeza de superfícies com vidro, atividade que depende de técnicas específicas para que os objetos sejam higienizados sem deixar marcas visíveis”, afirma Nathalia Ueno, presidente da Abralimp.

Qualquer profissional de limpeza ou interessado poderá participar do Campeonato de Limpadores. As inscrições serão abertas no começo de julho e o link estará disponível no site da Higiexpo. Será necessário preencher o formulário da competição e se credenciar gratuitamente para a Higiexpo, uma vez que o torneio ocorrerá dentro da feira.

Evento: 28ª Higiexpo

Data: De 13 a 15 de agosto de 2024

Local: Pavilhões 4 e 5 do São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Vila Água Funda)

Horário: 13h00 às 20h00

Entrada: Gratuita

Realização: Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional

Mais informações e inscrições no site da Higiexpo