Campanha Eleições Sustentáveis 2024 incentiva a reciclagem de resíduos da propaganda eleitoral

Um projeto da Justiça Eleitoral paulista incentiva o correto descarte de resíduos da propaganda eleitoral do pleito municipal. A campanha “Eleições Sustentáveis 2024” estimula partidos, coligações, federações, candidatas e candidatos a enviarem as sobras de materiais de campanha para cooperativas e associações de catadores de reciclagem. A iniciativa busca contribuir com a redução do volume de entulhos nos aterros sanitários e gerar benefícios financeiros para quem trabalha com recicláveis. A página da campanha pode ser acessada no site do TRE-SP.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) elaborou uma planilha com informações sobre mais de 600 cooperativas, associações e empresas de reciclagem do estado para consulta dos órgãos partidários e das candidaturas. A tabela também indica se o município possui coleta seletiva e catadores individuais. A campanha incentiva o encaminhamento de resíduos de propaganda, como papéis, plásticos, lonas, metais e vidros, entre outros.

As entidades indicadas na planilha são apenas sugeridas, podendo os interessados fazer a correta destinação ambiental das sobras das campanhas para qualquer instituição ou empresa. Após o término do período eleitoral, o TRE-SP solicita que partidos, candidatos e candidatas informem o quantitativo de materiais descartados de forma ambientalmente correta neste formulário para contabilização.

O Tribunal ainda informa que os materiais de propaganda eleitoral instalados de forma irregular em vias públicas e recolhidos pela Justiça Eleitoral também serão destinados à reciclagem, desde que não sejam necessários para prova em processos judiciais. Dúvidas sobre a campanha podem ser enviadas para o e-mail [email protected], da Seção de Gestão da Sustentabilidade do TRE-SP.

Arrecadação de 45 toneladas em 2022



O projeto foi criado em 2022, destinando mais de 45 toneladas de materiais de propaganda à reciclagem. A ampliação da reciclagem gera benefícios como a redução das emissões de gases do efeito estufa e da poluição, além da preservação de recursos naturais e a economia de energia.

A campanha está alinhada à visão de futuro do TRE-SP, que busca ser reconhecido como um órgão mais sustentável, e ao compromisso do Poder Judiciário para implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), bem como ao macrodesafio “Promoção da Sustentabilidade”, estabelecido no Plano Estratégico Institucional 2021-2026 (Resolução TRE/SP nº 546/2021).