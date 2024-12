Campanha do Agasalho em São Paulo reúne torcidas e gera impacto social

Em um esforço notável para promover a solidariedade, o Fundo Social de São Paulo uniu torcidas de futebol em uma Campanha do Agasalho que arrecadou R$ 1,4 milhão por meio de doações via PIX. Este montante foi fundamental para que o Governo de São Paulo pudesse distribuir 371,5 mil cobertores a famílias de baixa renda e instituições hospitalares durante o rigoroso inverno.

Com a participação ativa de 645 municípios e cerca de 400 entidades sociais, a utilização do sistema de pagamento PIX facilitou a ampliação da entrega de cobertores e roupas de inverno, beneficiando milhares de famílias em todo o estado.

Além da campanha de agasalhos, o Fundo Social também se destacou por suas ações em 2024, que incluíram a aquisição e distribuição de cestas básicas em todas as cidades paulistas. Ao todo, foram entregues 437.385 cestas, com 212,3 mil distribuídas no primeiro semestre e 225 mil no segundo. Essa iniciativa garantiu uma média mensal de 36,4 mil cestas, atingindo mais de 1,5 milhão de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A expansão dos cursos gratuitos nas Escolas de Qualificação Profissional também foi um ponto alto das ações do Fundo Social em 2024. Com um investimento total de R$ 13,3 milhões, mais de 23 mil vagas foram disponibilizadas em 48 cursos de capacitação voltados para áreas com alta demanda no mercado. Essa medida visa aumentar as oportunidades de emprego e fomentar a autonomia financeira e o empreendedorismo entre os cidadãos.

Os dois leilões realizados pelo Fundo Social em 2024 superaram as expectativas, arrecadando R$ 4,3 milhões que serão aplicados em projetos sociais, ampliando assim as iniciativas do governo nas regiões mais necessitadas do estado.

O governo paulista também focou na criação de espaços públicos voltados para lazer e aprendizado. Em 2024, foram investidos R$ 12 milhões na construção e inauguração de duas Praças da Cidadania nas cidades de Hortolândia (R$ 6,1 milhões) e Mauá (R$ 5,9 milhões). Além disso, outras quatro praças estão sendo implantadas nos municípios de Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, São Bernardo do Campo e Embu das Artes. O Fundo Social firmou ainda parceria com a CDHU para a construção de cinco novas praças em Diadema, Cubatão, Santos, Ribeirão Preto e Guarujá.

A administração estadual tem se empenhado em garantir investimentos que promovam oportunidades e dignidade à população. Com um foco claro nas diretrizes do plano “SP na Direção Certa”, o governo busca equilíbrio fiscal e modernização.

Desde o início da atual gestão, São Paulo alcançou um recorde histórico nos leilões, somando R$ 340 bilhões em investimentos direcionados para áreas como educação, infraestrutura viária e saneamento básico. A desestatização da Sabesp se destaca entre essas iniciativas, antecipando em quatro anos a universalização do acesso à água e esgoto para milhões de paulistas.

Na saúde pública, foram realizadas em média 3,2 mil cirurgias diárias com uma redução significativa na espera para procedimentos especializados. No setor educacional, o programa Provão Paulista facilitou o acesso ao ensino superior com a oferta de 30 mil vagas.

A segurança pública também recebeu reforços significativos com a incorporação de 7,8 mil novos policiais em 2024 — o maior crescimento efetivo dos últimos quatorze anos. O programa “SP Por Todas” integrou políticas públicas focadas em saúde e segurança pela primeira vez.

No âmbito habitacional, o programa Casa Paulista entregou mais de 50 mil casas novas. No setor agropecuário, São Paulo se consolidou como líder nacional em exportações agrícolas e liberou aproximadamente meio bilhão em créditos para produtores.

O metrô da capital registrou os maiores investimentos dos últimos cinquenta anos com quatro obras simultâneas. O programa Bom Prato serviu mensalmente cerca de 3,2 milhões de refeições e abriu vinte novas unidades. No turismo, houve um investimento recorde de R$ 2 bilhões.

Por fim, na área cultural destaca-se o CULTSP PRO, que é considerado o maior programa brasileiro voltado à formação e qualificação do setor cultural e criativo.

Mais informações sobre os resultados das ações do governo podem ser consultadas no site oficial: https://www.spsaotodosnadirecaocerta.sp.gov.br/.