Campanha do Agasalho do Fundo Social doa 500 cobertores para Abrigo Solidário de SP

Neste domingo, dia 30, o Governo do Estado de São Paulo reabrirá o Abrigo Solidário na estação Pedro II do Metrô, na capital paulista, para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade. Como parte desta ação, a Campanha do Agasalho do Fundo Social de São Paulo irá doar 500 cobertores para garantir o bem-estar das pessoas que forem passar a noite nas instalações do local. O atendimento estará disponível a partir da noite deste domingo (30) até a noite de segunda-feira, dia 1º de julho.

A reabertura do Abrigo Solidário é uma parceria entre a Secretaria de Transportes Metropolitanos, o Metrô, o Fundo Social de São Paulo e a Defesa Civil estadual. Juntos, esses órgãos somam esforços para assegurar o funcionamento adequado da estrutura do alojamento, em um momento em que as temperaturas podem cair drasticamente. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a mínima deve chegar a 12°C no domingo e 13°C na segunda-feira, devido à passagem de uma frente fria que também pode trazer pancadas de chuva.

Campanha do Agasalho

Com o slogan “Todos Precisam de um Manto”, a campanha conta com o apoio de times de futebol e seus jogadores, incentivando a participação da sociedade. Até o momento, já foram arrecadados 15.172 cobertores e 146 caixas de roupas, totalizando 11.680 peças, e a campanha seguirá até o dia 22 de setembro. Além dessa doação, o Fundo Social de São Paulo vai adquirir 125 mil cobertores com recursos próprios, que serão distribuídos entre os municípios do estado. Os interessados em contribuir podem doar diretamente para o Fundo Social ou realizar um Pix de qualquer valor para a campanha.

As cidades também estão mobilizadas para reforçar a ação, recebendo 10 caixas e 10 cartazes da campanha até o dia 25 de julho, que serão posicionados em locais estratégicos para facilitar as doações. Além de cobertores, a campanha aceita itens de inverno como toucas, luvas e meias, que na capital paulista podem ser entregues no depósito do Fundo Social, no Jaguaré. Nos demais municípios, as prefeituras que aderiram à campanha serão responsáveis pela arrecadação e distribuição das doações.

Como Fazer Doações

É possível fazer doações de qualquer valor na conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil. Os dados são:

Conta corrente nº 19.771-8

Agência nº 1897-X

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Pix: doacoesfussp@sp.gov.br

Ponto de Coleta na Capital: