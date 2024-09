Campanha do Agasalho de SP faz doação de 3,2 mil cobertores para hospitais públicos

A Campanha do Agasalho do Governo do Estado de São Paulo está doando cerca de 3,2 mil cobertores para 15 hospitais públicos da capital paulista. A iniciativa, realizada pelo Fundo Social de São Paulo, visa reforçar a infraestrutura dessas unidades de saúde, garantindo maior conforto e proteção para os pacientes neste período de baixas temperaturas, especialmente nos períodos mais críticos do inverno.

Entre os hospitais que estão recebendo os cobertores, estão o Conjunto Hospitalar do Mandaqui, Hospital Geral “Jesus Teixeira da Costa” – Guaianases, Hospital Geral de Taipas “Kátia de Souza Rodrigues”, Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha “Dr. Álvaro Simões de Souza”, Hospital Geral “Dr. José Pangella” de Vila Penteado, Hospital Heliópolis, Hospital Ipiranga, Hospital Regional Sul, Hospital Infantil Darcy Vargas, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Hospital Maternidade “Waldemar Seyssel – Arrelia Interlagos”, Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, Instituto Clemente Ferreira, Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental “Dr. David Capistrano da Costa Filho” da Água Funda e Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental Philippe Pinel.

A doação ocorre para reforçar o trabalho do governo estadual no cuidado com os mais vulneráveis, não apenas por meio de entidades e municípios , mas também nos hospitais públicos que atendem milhares de pessoas diariamente e poderão, com essa doação, disponibilizar cobertores extras para atender a grande demanda de pacientes que passam por esses locais.

Frio intenso

Até o momento, já foram arrecadados mais de 154 mil cobertores, cerca de 13 mil peças de roupas na sede do Fundo Social, na capital, e mais de R$ 1,4 milhão em doações em dinheiro. A campanha, que segue até o dia 22 de setembro, distribuiu 125 mil cobertores para os 645 municípios paulistas, com prioridade para as regiões mais afetadas pelo frio.

Este ano, a campanha conta com uma novidade: o “Cobertômetro”. Esse indicador, disponível na página oficial da campanha, permite que as pessoas acompanhem em tempo real as doações recebidas, incentivando ainda mais a participação de toda a população.

Como Doar:

Doações em dinheiro: