CAMP Pinheiros fecha nova turma para curso gratuito de formação em TI

O CAMP Pinheiros está dando sequência a mais um projeto exitoso, de capacitação gratuita em TI, desenvolvido em parceria com a Escola da Nuvem, que visa transformar vidas, especialmente de pessoas em situação de vulnerabilidade social. No dia 03 de junho terá início, na Unidade CAMP Galeano, uma nova turma composta por 25 alunos, que por quatro meses, passarão por processo de formação na área de tecnologia.

O projeto ensina computação na nuvem com base em conteúdo técnico de AWS re/start, bem como habilidades comportamentais voltadas para a área de Tecnologia (soft skills), preparo de carreira e também tem outro ponto importante. Além de promover formação em uma área estratégica, também fornece preparação para AWS Cloud Practitioner e apoio para empregabilidade, pois visa dar suporte para a conquista de uma oportunidade na área.

“O CAMP Pinheiros fornece o espaço com os computadores de primeira linha, internet segura, e a Escola da Nuvem traz os alunos e leva instrutores presencialmente, tanto para as aulas de computação em nuvem quanto para aulas de desenvolvimento comportamental, que consideram as competências valorizadas pelo mercado de tecnologia”, afirma Maria Augusta de Mello Saraiva, responsável pelas parcerias sociais da Escola da Nuvem.

Os primeiros 20 alunos da Escola da Nuvem iniciaram o curso no CAMP Pinheiros em 19 de março e devem concluir o processo de capacitação em julho. “É um projeto de caráter social importante, que abre novos caminhos para formação e encaminhamento ao mercado de trabalho em um segmento bem específico, com demanda, que exige mão de obra qualificada”, comenta Rogerio Correa, Head de Gente & Gestão do CAMP Pinheiros.

O projeto – A Escola da Nuvem é uma organização sem fins lucrativos voltada para a formação de indivíduos acima de 16 anos com baixa renda. Com cursos de iniciação em diferentes plataformas de nuvem, é possível se certificar de forma gratuita e finalizar o período de aprendizado com conhecimentos técnicos e teóricos. A AWS – Amazon Web Services é uma parceira doadora da Escola da Nuvem e, junto com outras 15 empresas doadoras, já contribuiu para a transformação de mais de 3 mil vidas.

Sobre o CAMP Pinheiros

O CAMP Pinheiros – Centro Assistencial de Motivação Profissional – é uma entidade com DNA social que atua, há 46 anos, na inclusão social e no desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes, jovens, adultos e idosos. A Organização já atendeu, de forma gratuita, mais de 70 mil pessoas em cursos profissionalizantes, oficinas de geração de renda, atividades que envolvem experiências lúdicas, educativas e de imersão cultural e de lazer, assim como proteção especial das atividades no Centro Dia para Idosos. Ao longo dessa história, mais de 25 mil adolescentes e jovens foram inseridos no mundo do trabalho por meio do Programa Aprendiz com o apoio e das mais de 1.000 empresas parceiras, que contribuem para viabilização e execução dessa e outras ações.