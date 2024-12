Caminhos do Mar adere ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência

Na última sexta-feira (6), o Caminhos do Mar, Unidade de Conservação integrada ao Parque Estadual Serra do Mar, foi palco de uma celebração especial em homenagem ao DNPD 2024 – Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques e Atrações Turísticas.

Na edição deste ano o parque recebeu pacientes da Casa de Esperança de Cubatão, que tiveram a oportunidade de participar de ações inclusivas e viver experiências lúdicas e únicas, como a descida na Tirolesa Voo da Serra.

O grupo foi recebido pela equipe operacional do parque, liderada por Rodrigo Santos, que garantiu que cada detalhe da programação decorresse alinhada com a proposta da ação para proporcionar uma experiência acessível e segura. “Seguimos firmes no compromisso de tornar nossos espaços cada vez mais acessíveis, reforçando a importância de um mundo onde todos tenham a oportunidade de viver momentos inesquecíveis em parques naturais”, declarou Rodrigo Santos, gerente do parque que é um dos concessionados da Parquetur, e pelo segundo ano consecutivo adere à ação coordenada pelo Sindepat – Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas.