Caminhonete atropela grupo de pessoas em Ribeirão Preto

Um grave incidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (23) no bairro Adelino Simioni, localizado na zona Norte de Ribeirão Preto, SP, onde uma caminhonete atropelou um grupo de pessoas que se encontrava em frente a uma pizzaria.

O atropelamento aconteceu por volta de 0h15, na Avenida Magid Simão Trad, nas proximidades da Rua Francisco Aziani. Segundo informações preliminares, pelo menos quatro pessoas foram atingidas pelo veículo.

Imagens capturadas por câmeras de segurança mostram uma cena movimentada, com motoristas e motociclistas reduzindo a velocidade devido à presença de pedestres. No entanto, a situação rapidamente se transformou em tragédia quando a caminhonete fez uma manobra brusca em direção ao grupo que conversava próximo à calçada, entre carros estacionados. O impacto resultou em colisões com dois automóveis e uma motocicleta antes de o veículo parar ao subir na calçada.

Uma das gravações mostra o momento exato em que uma mulher foi lançada ao ar devido à força do impacto, embora ela tenha conseguido se levantar por conta própria. A cena causou pânico entre os presentes, que correram para verificar se havia vítimas presas sob a caminhonete.

Duas mulheres saíram do veículo logo após o acidente, aparentemente vindas dos bancos traseiros, mas até o momento não foi possível identificar quem estava ao volante da caminhonete no momento do incidente.

A redação tentou entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para obter mais informações sobre o ocorrido e sobre o estado de saúde das vítimas, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria.