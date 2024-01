Caminhão com consultórios vai levar serviços de saúde para a população andreense

A Secretaria de Saúde de Santo André entregou nesta quarta-feira (24) o caminhão do programa Saúde em Movimento, que tem como objetivo aproximar os serviços públicos dos munícipes. O veículo, equipado com dois consultórios médicos, vai rodar por toda cidade para promover qualidade de vida e conscientização da prevenção de doenças crônicas causadas pelo sedentarismo e alimentação inadequada, além de incentivar a população a passar em consultas médicas nas unidades de saúde.

A estreia do caminhão foi no estacionamento da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Luzita. Além de consultas com nutricionistas, a estrutura oferece serviços como bioimpedância, aulas de alongamento e dança, orientações posturais e prevenção de quedas, circuitos de atividades físicas, testes rápidos, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, vacinação, acolhimento médico e de enfermagem, além de pesagem do Bolsa Família e avaliação odontológica.

“Falamos da saúde de Santo André com alegria porque percebemos a evolução que conseguimos desde o início da nossa gestão. Sabemos que tem muita coisa para fazer, mas é claro que a situação melhorou e continua melhorando. O Saúde em Movimento vai agregar ainda mais a esse trabalho porque vai levar prevenção para lugares onde a unidade de saúde não alcança. É o poder público chegando com suas mãos, com sua estrutura onde as pessoas mais precisam”, destacou o prefeito Paulo Serra.

O caminhão do Saúde em Movimento está adesivado com a identificação do programa e vai estacionar em pontos estratégicos da cidade levando até a população profissionais como educadores físicos e nutricionistas, além de contar com o apoio da unidade de saúde mais próxima, que disponibilizará enfermeiros, técnicos e enfermagem e médicos.

“O programa chega em um momento importante da saúde de Santo André. Garantimos o acesso aos serviços com a execução do Qualisaúde e agora vamos ampliar de 52 para 190 as equipes de estratégia da saúde da família, aquelas que visitam as casas das pessoas. Zeramos filas de consultas e exames, arrumando as estruturas das unidades, implantando o prontuário eletrônico e agora vamos fazer a busca ativa daquela pessoa que não vai até a unidade, mas a gente sabe que ela precisa do serviço de saúde”, ressaltou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

Confira as próximas datas e locais onde o caminhão do Saúde em Movimento estará:

25/1 (quinta-feira) – Rua Paulino de Lima, 40 – Jardim Ana Maria (USF Jardim Ana Maria)

26/1 (sexta-feira) – Nasf pela Cidade no Parque do Pedroso – Estrada do Pedroso, 3.000 – Parque Miami

29/1 (segunda-feira) – Estrada do Pedroso, 5.151 – Parque Miami (USF Parque Miami)

30/1 (terça-feira) – Geju – Avenida Martim Francisco, 1.946 – Jardim Utinga (UBS Moyses Fucs)

31/1 (quarta-feira) – em frente ao Parque Guaraciaba – Avenida Valentim Magalhães, 1.655 (UBS Jardim Carla)

1º/2 (quinta-feira) – em frente à Escola Parque Cata Preta (Estrada Cata Preta, 840 – Vila João Ramalho)

2/2 (sexta-feira) – em frente ao centro comunitário comunidade Sacadura Cabral (Policlínica Palmares)