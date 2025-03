Caminhada das Mulheres reúne centenas em manhã de celebração e bem-estar em Mauá

Na manhã deste domingo (16), centenas de mulheres se reuniram no Parque da Juventude para participar da Caminhada das Mulheres, um evento voltado à promoção da qualidade de vida, união e sororidade. A iniciativa contou com a presença do prefeito Marcelo Oliveira, da primeira-dama e Secretária de Assistência Social, Fernanda Oliveira, e da Secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Cida Maia, reforçando o compromisso da cidade com a saúde e o bem-estar feminino.

A caminhada percorreu vias importantes, como as avenidas Papa João XXIII e João Ramalho, retornando ao parque, onde uma programação especial aguardava as participantes. No encerramento, aulas de alongamento, dança e outras atividades físicas animaram o público, além de apresentações culturais que trouxeram um tom festivo à manhã.

O prefeito Marcelo Oliveira destacou a importância de ações como essa para incentivar o cuidado com a saúde e o fortalecimento da comunidade feminina. “Esse evento simboliza mais do que uma caminhada; representa o apoio mútuo entre as mulheres e a importância da atividade física para o bem-estar. Estamos felizes em apoiar iniciativas que promovem a saúde e a integração social.”

A primeira-dama e Secretária de Assistência Social, Fernanda Oliveira, ressaltou o impacto positivo do evento na autoestima das participantes. “Ver tantas mulheres reunidas, caminhando juntas, trocando experiências e cuidando de si mesmas é algo inspirador. Queremos continuar promovendo momentos como este, que incentivam o autocuidado e a valorização da mulher.”

Já a Secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Cida Maia, reforçou a relevância da caminhada como um espaço de acolhimento e fortalecimento feminino. “Nosso objetivo é criar ambientes onde as mulheres se sintam seguras, motivadas e amparadas. A Caminhada das Mulheres é um exemplo de como podemos unir lazer, saúde e políticas públicas para beneficiar a população feminina.”

A ação foi promovida graças à parceria entre a Prefeitura e a Rytmos, uma rede de academias da cidade voltada exclusivamente para mulheres, que somaram esforços por esse propósito. Também participaram ONGs, entidades da sociedade civil, sindicatos e outras autoridades.

Além das atividades da caminhada, as mulheres puderam aproveitar o evento Domingou em Mauá, que trouxe atrações para todas as idades, ampliando ainda mais as opções de lazer para as famílias presentes no parque.

A Caminhada das Mulheres se consolidou como um evento de sucesso e deve ganhar novas edições nos próximos anos, reforçando a importância de iniciativas que incentivam a saúde e o bem-estar feminino na cidade.



Crédito:Diego Barros/PMM

Crédito:Diego Barros/PMM