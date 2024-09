Caminhada com Renata Abreu, Fabio Palacio e Mario Bohm reforça esperança em São Caetano

Centenas de apoiadores tomaram conta da tradicional Rua Visconde de Inhaúma, no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano, na caminhada do candidato Fabio Palacio (Podemos, 20) com a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, e com o candidato a vice Mario Bohm (NOVO).

O tempo firme e sol serviram de combustível para que os apoiadores do projeto que vai resgatar o protagonismo de São Caetano pudessem conversar com a população sobre o futuro da cidade. O que se viu foi o clima de esperança por dias melhores para o município.

Divulgação

Renata Abreu reforçou que a candidatura de Fabio Palacio é prioridade para o Podemos e ressaltou a capacidade do candidato em apresentar um plano realmente ousado e inovador para São Caetano.

“Foi a caminhada da vitória. Estou muito feliz de ver o clima na cidade. As pessoas que querem mudança, não perderam a esperança de ver essa transformação. São pessoas que não querem andar nas ruas com medo da insegurança. E para mudar é votar certo. Ele que vai decidir os quatro anos nosso daqui para frente. E o grupo que vai conseguir mudar São Caetano é liderado pelo Fabio e pelo Mario”, comentou.

Fabio Palacio criticou o atual modelo de gestão da cidade, que fez São Caetano virar coadjuvante na economia e na política do Grande ABC. “Tenho certeza que podemos fazer uma São Caetano muito melhor. Hoje a gestão que está aí quer convencer a população a se contentar com pouco. Mas o povo de São Caetano sabe que pode muito mais.”

Mario Bohm lembrou que a chapa conta com forte apoio em várias esferas e que firmar essas parcerias aliado com olhar de inovação do projeto fará com que São Caetano volte a ser líder em boas políticas públicas.

“Recebemos, na mesma semana, as visitas da deputada federal Renata Abreu e do governador Romeu Zema (NOVO), de Minas Gerais, figuras públicas que representam a boa política e o modelo moderno de gestão. Ter o apoio de nomes como esses mostra que estamos no rumo certo”, disse.